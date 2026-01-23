Así se presentó Mateo Messi en el entreno de su padre Leo en Miami: La sangre azulgrana sigue en la familia

La salida de Leo Messi del FC Barcelona fue recibida por muchos culés como la marcha de un ser querido o familiar, y desde entonces la afición se ha dividido entre quienes querrían que volviera y quienes dan la etapa del argentino por finalizada.

Por su parte, el hijo pródigo se fue del Camp Nou, pero desde entonces no ha dudado en expresar su amor por el club siempre que ha podido, como demostró en la entrevista con SPORT de hace unos meses. De hecho, tiene nada menos que el escudo tatuado en su bendecida pierna izquierda como muestra de amor eterno.

Messi presume de su tattoo del Barça / @olgaenvivo

Sin embargo, Leo no es el único Messi que sigue guardando al Barça en su corazón, ya que sus hijos también sienten el club como parte de su vida y siguen luciendo sus colores en más de una aparición pública junto con sus padres.

Como muestra, la fiesta del vigesimotercero cumpleaños de Thiago, el hijo mayor, en el que la familia celebró con elementos con los colores azulgranas y el escudo, y se fotografió en un 'photocall' del Camp Nou.

Leo Messi llega al primer entreno del Inter Miami con sus hijos. / Instagram

Ahora ha sido Mateo, el hermano mediano de 10 años, el que ha demostrado que el cariño por el club y la ciudad siguen muy presentes en el sino de la casa Messi-Roccuzzo.

En una soleada mañana en la Thiago, Mateo y Ciro acompañaron a su padre al entreno del Inter Miami previo al inicio de la MLS, el mediano decidió vestirse con la ropa del Barça, luciendo la sudadera prepartido correspondiente a la colección de la tercera equipación de la presente temporada.

Mateo Messi bromea con Rodri de Paul con la camiseta del Barça. / Instagram

Ya en el banquillo, compartiendo bromas con el '10' y Rodri de Paul, se quitó la parte superior para dejar ver la camiseta azulgrana de color salmón, así como los pantalones, como si acudiera directamente a un partido como lo hizo su padre durante tantas temporadas en la capital catalana.

Leo no ha escondido nunca su voluntad de regresar a la ciudad cuando termine su carrera deportiva y su visita inesperada en el renovado Camp Nou del mes de noviembre refuerza todavía más esa promesa. Veremos si con alguna función dentro del organigrama culé o simplemente como un enamorado de la ciudad y un aficionado más del club.