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La presentación de Rodri, en directo: sigue en vivo la última hora del fichaje estrella del Barça
Sigue en SPORT en directo la última hora del fichaje de Rodri: el anuncio, la presentación, la comparecencia ante los medios...
El fichaje de Rodri ha generado muchísima expectación e ilusión entre los aficionados. Os dejo aquí un vídeo del futbolista atendiendo a algunos seguidores tras su firma en las oficinas
Sus primeras palabras
Ayer, nada más aterrizar a Barcelona, pasadas las 20.00h, atendió a los medios en el aeropuerto:
"Muy contento de llegar, han sido días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo"
"Jugar en el Barça para mí es un sueño, tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros que ya a muchos los conozco de la selección, así que ahora toca trabajar y dar lo mejor"
"Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante"
En principio la presentación estaba prevista al mediodía, sobre las 13h, pero se ha ido alargando. Han ido a comer y en teoría se ha aplazado a las 17h
Esta mañana Rodri ha ido a la Ciudad Deportiva con la equipación de entrenamiento del Barça, para pasar las pruebas médicas y también saludar a sus nuevos compañeros, y luego ha acudido a las oficinas del Spotify Camp Nou para firmar el contrato
¡Buenas tardesss! Hoy es DÍA RODRI y en SPORT te traemos la última hora de su fichaje
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