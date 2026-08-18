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La presentación de Rodri, en directo: sigue en vivo la última hora del fichaje estrella del Barça

Sigue en SPORT en directo la última hora del fichaje de Rodri: el anuncio, la presentación, la comparecencia ante los medios...

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Rodri sale de las oficinas del Spotify Camp Nou / Carlos Monfort

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