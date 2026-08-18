La presentación de Rodri, en directo: sigue en vivo la última hora del fichaje estrella del Barça

Sus primeras palabras

Ayer, nada más aterrizar a Barcelona, pasadas las 20.00h, atendió a los medios en el aeropuerto:

"Muy contento de llegar, han sido días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo"

"Jugar en el Barça para mí es un sueño, tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros que ya a muchos los conozco de la selección, así que ahora toca trabajar y dar lo mejor"

"Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante"