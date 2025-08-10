Presentación movida en el Johan Cruyff

Tras tres partidos en el continente asiático, el Barça se estrena este domingo ante su afición. El partido ante el Como de Cesc Fàbregas y Sergi Roberto debía disputarse en el Spotify Camp Nou, pero se jugará finalmente en el Johan Cruyff y con su limitado aforo, 6.000 espectadores, a rebosar. Hay ganas de ver al equipo de Hansi Flick, al campeón de Liga, Copa y Supercopa, y a los nuevos fichajes, Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji. También a Lamine Yamal después de que el genio de Rocafonda haya demostrado durante la pretemporada que le sienta bien la mayoría de edad y que vale la pena pagar la entrada solo por ver sus diabluras.

Llega el Barça al Joan Gamper con diversas bajas. Robert Lewandowski lo es y parece que también se perderá el inicio de Liga por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras Dani Olmo, que no se ha ejercitado estos últimos días también por molestias, es seria duda y su concurso en el partido ante el Como parece poco probable. Quien seguro no estará es Iñigo Martínez, que este sábado ya se convirtió de manera oficial en jugador del Al-Nassr.

Ter Stegen

La gran incógnita es lo que sucederá con Marc-André ter Stegen después de toda la polémica de los últimos días. Se le abrió expediente y se le retiró la capitanía tras negarse a firmar el informe médico sobre su lesión que el Barça debía enviar a la LaLiga. El portero dio marcha atrás el viernes y el club cerró el expediente y le devolvió la capitanía. Debería ser Ter Stegen el encargado de dirigirse a la afición tras la presentación del equipo, como hará también Flick. En el Barça esperan que lo haga, aunque Ronald Araujo estará preparado por si debe coger el micrófono. Se espera al alemán en el Johan Cruyff, aunque siempre podría ausentarse debido a la operación de espalda a la que fue sometido hace unos días en Burdeos por la doctora Amélie Léglise. Si habla, como así parece que hará, o cuando se anuncie su nombre por megafonía, habrá que ver también la respuesta del público, pues a los aficionados azulgranas no les ha gustado la actitud que ha tenido el alemán.

En cuanto a los dorsales, no serán todavía los definitivos, pues todo sigue pendiente de que la dirección deportiva pueda inscribir en LaLiga a los tres fichajes y también a Gerard Martín y Bernal, todavía lesionado.