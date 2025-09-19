Desplome azulgrana: el Barça pierde 112 millones de límite salarial

LaLiga ha publicado este viernes el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, más conocido como límite salarial, de los clubes de Primera y Segunda División. Un ranking que sigue liderando el Real Madrid, con 761,2 millones, seguido del Barça segundo, con 351,3 millones, que suponen 112,3 millones menos, de acuerdo con los datos de LaLiga. La diferencia es tal que el conjunto blanco tiene una capacidad para pagar salarios que es más del doble que el vigente campeón de Liga.

Los palcos VIP y el Camp Nou, la razón de la caída

"El Barça ha podido demostrar que puede incorporar jugadores. Ha hecho un mercado conforme a lo que tiene. Viene de ganar una Liga e incorporar grandes jugadores que han formado desde dentro, en la cantera. No es obligatorio incorporar. Por ahora, hemos visto el inicio de temporada del Barça y le va bien", defendió Javier Tebas, presidente de LaLiga, donde el Atlético es el tercer límite salarial, con 314 millones de techo salarial que también suponen una reducción frente a los 326 de invierno.

"Los 112 millones del Barça coinciden con los 100 de los palcos VIP. Hubo un auditor que dijo que sí, después, otro que no, que les quitó los 100 millones. La causa efecto es esa. Estoy convencido de que van a recuperarlo. Es un club a nivel mundial. Lo va a superar 100% seguro, lo que ocurre es que hay que trabajárselo", afirmó Javier Gómez, director corporativo de LaLiga.

"El Barça está funcionando sin su campo, donde pierde un montón de ingresos. Tiene que combinar una situación difícil de la que venía y está jugando con su campo cerrado. Hablamos de 70 y 80 millones al año que no está absorbiendo. La incógnita es saber si va a ocurrir en tres o 12 meses", añadió el directivo de la competición española.

Críticas reiteradas a la Premier

El límite salarial, medida de control de gasto ideada para garantizar una mayor igualdad de la competición, se implementó en 2013 como respuesta a los desvíos económicos que atravesaba la competición. En aquella época, determinados clubes de Primera y Segunda División, es decir, el futbol profesional, tenían diversas deudas o incluso estaban en riesgo de desaparición.

"La Premier es deficitaria, a pesar de que tiene un 1,8% más de nuestra cifra de negocio. Aun con eso, el déficit es constante y vemos una Premier con pérdidas. Eso crea un efecto inflacionista. Compites con clubes que van a pérdidas. Nuestros equipos son, con los alemanes, los más eficientes", aseguró Javier Tebas, siempre crítico con la competición inglesa.

"Lo decía Lewandowski: en la Premier se paga mucho por jugadores que no tienen tanto valor. Solo hace falta ver los Balones de Oro. Fichan mucho, pero no consiguen tener a las estrella", aseguró Javier Tebas, tomando en consideración una declaración del jugador azulgrana.