Presentación de Joao Cancelo, en directo: reacciones y última hora

El Barça incorpora a Joao Cancelo, que regresa a la disciplina azulgrana un año y medio después. En su primera etapa a las órdenes de Xavi, el lateral portugués de 31 años disputó 42 partidos entre todas las competiciones. Puedes seguir su presentación en directo a través de SPORT.ES a partir de las 13 horas.

El acto de presentación todavía no ha arrancado. Estamos a la espera de que Cancelo firme su contrato y dé sus primeras declaraciones como futbolista del Barça.

El exjugador de Manchester City o Valencia, entre otros, cumple de nuevo su sueño, pues en su anterior etapa reconoció que “jugar en el Barça era algo que siempre quise”. De hecho, ha rechazado una oferta del Inter de Milán porque su deseo era regresar al conjunto catalán.

La llegada de Cancelo permitirá a Flick tener más variantes en defensa, pues podrá dar un respiro a Koundé o mantener a Gerard Martín como central.

El lateral de 31 años vuelve un año y medio después. En su primer etapa, en la 2023-24 a las órdenes de Xavi, disputó 42 partidos, en los que marcó cuatro goles y repartió cinco asistencias.

El FC Barcelona todavía no ha hecho oficial su fichaje, pero Cancelo ya pasó reconocimiento médico este pasado lunes tras aterrizar a primera hora de la tarde Barcelona.

El acto arrancará a las 13 horas.