FC BARCELONA

Presentación de Joao Cancelo, en directo: reacciones y última hora

Sigue en directo la presentación del lateral portugués a partir de las 13 horas

Llegada de Joao Cancelo a Barcelona

Llegada de Joao Cancelo a Barcelona / Dani Barbeito / SPO

Mario Roldán

Mario Roldán

El Barça incorpora a Joao Cancelo, que regresa a la disciplina azulgrana un año y medio después. En su primera etapa a las órdenes de Xavi, el lateral portugués de 31 años disputó 42 partidos entre todas las competiciones. Puedes seguir su presentación en directo a través de SPORT.ES a partir de las 13 horas.

