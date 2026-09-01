La presentación de Gabriel Jesús, en directo: sigue en vivo la última hora del último fichaje del Barça

El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Gabriel Jesús por 10 millones de euros fijos más cuatro en variables. El jugador brasileño, que firma hasta 2029, será presentado este martes 1 de septiembre. Puedes seguir su presentación en directo a través de SPORT.es.

La presentación se retrasa El FC Barcelona ya ha iniciado la cuenta atrás en el directo de YouTube en el que presentará a Gabriel Jesus. Finalmente, el acto comenzará a las 14:45 horas.

El Barça no ha notado la ausencia de un nueve en su plantilla. Los azulgranas son el equipo más goleador de LaLiga con 12 goles en tres partidos.

Gabriel Jesús lucirá, previsiblemente, el dorsal '9'. El Barça reservó ese número para su delantero.

El delantero brasileño aterrizó este lunes en Barcelona y por la noche acudió al Spotify Camp Nou para apoyar a sus nuevos compañeros en el partido contra el Rayo.

Gabriel Jesús firmará por tres años con el Barça, hasta el 30 de junio de 2029.

El acto de presentación está previsto para las 14:15 horas.