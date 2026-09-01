Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gabriel JesusJulián ÁlvarezJustin MinayaNijstad BarçaBarcelona - Rayo VallecanoCasadó Leverkusen1x1 Barcelona - RayoPróximo partido BarcelonaPichichi LaLigaAlcarazPróximo partido AlcarazGigi Dall’IgnaPogacarClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 10 Vuelta a EspañaMercado FichajesTopuriaGuardiolaMiguel Indurain hijoAdama TraoréFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

FC BARCELONA

La presentación de Gabriel Jesús, en directo: sigue en vivo la última hora del último fichaje del Barça

El delantero brasileño firma con el club catalán hasta el 30 de junio de 2029

Gabriel Jesús, a su llegada a Barcelona

Gabriel Jesús, a su llegada a Barcelona / Gorka Urresola Elvira / SPO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mario Roldán

Sergi Castillo

El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Gabriel Jesús por 10 millones de euros fijos más cuatro en variables. El jugador brasileño, que firma hasta 2029, será presentado este martes 1 de septiembre. Puedes seguir su presentación en directo a través de SPORT.es.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL