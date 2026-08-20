La presentación de Cancelo, en directo: sigue en vivo la última hora del fichaje del Barça

Pendientes de Jorge Mendes

Tal como ha explicado el compañero Carlos Monfort, el superagente portugués tiene previsto aterrizar este mediodía en Barcelona para reunirse con el club azulgrana y avanzar en varias operaciones de mercado. Antes de ello, sin embargo, acudirá a la presentación de Joao Cancelo. Su avión aterrizará en la Ciudad Condal alrededor de las 13.30 horas (CEST).

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