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La presentación de Cancelo, en directo: sigue en vivo la última hora del fichaje del Barça

Sigue en SPORT en directo la última hora del fichaje de Joao Cancelo: el anuncio oficial, la presentación del futbolsita y la comparecencia ante los medios

Joao Cancelo, en su presentación de la temporada pasada

Joao Cancelo, en su presentación de la temporada pasada / EFE

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Jordi Carné

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