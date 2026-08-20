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FC BARCELONA
La presentación de Cancelo, en directo: sigue en vivo la última hora del fichaje del Barça
Sigue en SPORT en directo la última hora del fichaje de Joao Cancelo: el anuncio oficial, la presentación del futbolsita y la comparecencia ante los medios
Oficial: Cancelo vuelve al Barça
Llegó el esperado anuncio. Joao Cancelo, jugador del FC Barcelona hasta 2029.
Retraso
Seguimos pendientes de que arranque todo. Las cosas de palacio...
Todos preparados
Mendes llega a las oficinas. El anuncio oficial, inminente.
Cancelo, feliz
Todos pendientes de Jorge Mendes. El resto de protagonistas del día, Cancelo incluido, esperan al superagente.
Cancelo se quedó sin presentación en el Gamper
El portugués estuvo junto al equipo sobre el césped del Spotify Camp Nou, pero no fue presentado con el resto de la plantilla porque el Barça todavía no había hecho oficial su fichaje.
La dirección deportiva, preparada
Deco, Bojan y Echevarría también están ya a las instalaciones culés.
Paciencia
El Barça programa su directo de YouTube para las 14.30 horas. Veremos si finalmente empieza a esa hora o da comienzo algo antes.
Llegada de Laporta
El presidente ya está en las oficinas culés.
Hora de inicio prevista
Según la convocatoria de prensa del club, la presentación de Cancelo (su tercera como futbolista blaugrana) está prevista para las 13.45 horas. Veremos si el acto se celebra con puntualidad o hay algo de demora.
Pendientes de Jorge Mendes
Tal como ha explicado el compañero Carlos Monfort, el superagente portugués tiene previsto aterrizar este mediodía en Barcelona para reunirse con el club azulgrana y avanzar en varias operaciones de mercado. Antes de ello, sin embargo, acudirá a la presentación de Joao Cancelo. Su avión aterrizará en la Ciudad Condal alrededor de las 13.30 horas (CEST).
Más información en este enlace: Cumbre inminente Barça-Jorge Mendes
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