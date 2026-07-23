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La presentación de Adeyemi con el Barça, en directo: última hora y reacciones

El futbolista alemán firma con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2031

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Mario Roldán

Ferran Correas

El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Karim Adeyemi por 22 millones de euros fijos más siete en variables. El jugador alemán, que firma hasta 2031, será presentado este jueves 23 de julio a partir de las 13:30 horas. Puedes seguir su presentación en directo en SPORT.es.

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