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La presentación de Adeyemi con el Barça, en directo: última hora y reacciones
El futbolista alemán firma con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2031
El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Karim Adeyemi por 22 millones de euros fijos más siete en variables. El jugador alemán, que firma hasta 2031, será presentado este jueves 23 de julio a partir de las 13:30 horas. Puedes seguir su presentación en directo en SPORT.es.
Adeyemi ya posa ante los medios de comunicación con la camiseta azulgrana y el 2031
Veremos que dorsal elige Adeyemi. Su número preferido es el 27, pero la normativa de LaLiga no permite a los jugadores de la primera plantilla llevar números más allá del 25
Seguimos esperando la comparecencia de Adeyemi ante los medios de comunicación. Faltan pocos minutos para que el jugador alemán pueda pronunicar sus primeras palabras como azulgrana
Asimismo, Adeyemi fue titular en un partido amistoso entre el Salzburgo y el Barça en verano de 2021, que terminó con victoria 2-1 para los austríacos.
Adeyemi se ha enfrentado al Barça en dos partidos oficiales, ambos con el Borussia Dortmund en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions 2024/25. Los azulgranas ganaron en la ida 4-0, mientras que los alemanes vencieron 3-1 en el encuentro de vuelta.
El jugador de 24 años, que se ha entrenado con el FC Barcelona esta mañana, antes de firmar el contrato, viajará el próximo lunes a Inglaterra con el resto de sus compañeros para realizar el 'stage' de pretemporada.
Adeyemi nació en Alemania, pero también tiene orígenes nigerianos, por su padre, y rumanos, por su madre.
Adeyemi estuvo nominado al Golden Boy 2021, premio que acabaría ganando Pedri.
Adeyemi es el onceavo jugador alemán que viste la elástica azulgrana, tras Otto Maier, Udo Steinberg, Julius Müller, Walter Rositzky, Emyl Walter, Bernd Schuster, Robert Enke, Marc ter Stegen, Kevin-Prince Boateng e Ilkay Gündogan.
Habrá que ver qué dorsal escoge el alemán, que no podrá lucir el '27' que llevaba en el Dortmund. La normativa de LaLiga solo permite números del 1 al 25.
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