La presentación de Adeyemi apunta al jueves

Karim Adeyemi se encuentra en Barcelona desde el pasado miércoles. El delantero alemán superó el reconocimiento médico el pasado jueves, uno de los últimos requisitos que faltaban antes de convertirse en blaugrana. Sin embargo, el anuncio oficial de su fichaje sigue sin producirse.

Pese a que Joan Laporta aseguró este martes que todo quedaría resuelto "mañana", SPORT ha podido saber que el acto de presentación previsto con Karim Adeyemi apunta finalmente al jueves 23 de julio, alrededor de las 13:00 horas, una vez se completen los últimos trámites administrativos pendientes entre los clubes.

El retraso no responde a ningún contratiempo deportivo ni económico. Tal y como ha venido informando SPORT, FC Barcelona y Borussia Dortmund continúan intercambiando la documentación definitiva del traspaso y cerrando los últimos detalles contractuales antes de formalizar el anuncio. Se trata de un proceso puramente burocrático que ha obligado a reajustar el calendario previsto.

La operación está cerrada desde hace días. El Barça abonará 22 millones de euros fijos más siete en variables, mientras que el Borussia Dortmund se ha asegurado un porcentaje de una futura plusvalía. El papel de Jorge Mendes también ha sido clave para desbloquear una negociación que se aceleró en las últimas semanas hasta alcanzar un acuerdo total entre todas las partes.

Adeyemi no baja el ritmo

Mientras espera su presentación oficial, Adeyemi continúa trabajando por su cuenta para llegar en plena forma a la pretemporada. El internacional alemán está siguiendo un plan específico que combina trabajo de gimnasio con sesiones individuales en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con el objetivo de mantener el tono físico y adaptarse cuanto antes a las exigencias del cuerpo técnico.

La intención del futbolista es incorporarse al grupo en las mejores condiciones posibles y estar disponible de cara al 'stage' de pretemporada en Reino Unido, una fase que Hansi Flick considera fundamental para asentar conceptos tácticos y construir la base del equipo de cara al nuevo curso.

El delantero alemán Karim Adeyemi en foto de archivo de RONALD WITTEK EFE/EPA / RONALD WITTEK / EFE

El técnico alemán espera contar cuanto antes con un jugador al que conoce perfectamente de su etapa en la selección alemana. Adeyemi aterriza en el Barça para aportar velocidad, desborde y profundidad en los metros finales, unas cualidades que el club considera prioritarias para reforzar el frente ofensivo.

Después de varios cambios en la hoja de ruta, todo indica que la espera está cerca de terminar. A la espera de oficialidad y si no surge ningún imprevisto en el intercambio final de documentación entre ambos clubes, Karim Adeyemi será presentado este jueves 23 de julio como nuevo jugador del FC Barcelona.