FC BARCELONA
El Barça presenta el libro 'El primer Clásico ante el abismo'
La obra, escrita por Arnau Gonzàlez i Vilalta, ha sido exhibida en el museo del club azulgrana
El Barça ha presentado en su museo el libro 'El primer Clásico ante el abismo', escrito por Arnau Gonzàlez i Vilalta, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. La obra trata sobre la final del Campeonato de España disputada hace 90 años, el 21 de junio de 1936, entre FC Barcelona y Madrid CF en Mestalla.
El libro, que cuenta con más de 688 páginas, examina cómo vivieron la guerra civil española los futbolistas que participaron en aquel encuentro. También analiza los años posteriores, como el verano de 1937, cuando el club estaba en una situación delicada y tuvo que realizar una gira por México y Estados Unidos. 'El primer Clásico ante el abismo' es el resultado de un trabajo de investigación de más de cuatro años por parte del autor.
En la presentación, a cargo del periodista Toni Padilla, han acudido los familiares de los jugadores que protagonizan el libro, como Ventolrà, Munlloch, Zabalo, Raich, Escolà y Franco, además de allegados del que fue delegado del equipo, Rossend Calvet.
El acto también ha contado con la presencia del director del museo, Jordi Penas; la miembro de la Junta Directiva electa, Elena Fort; el historiador y exdirectivo del FC Barcelona, Jaume Sobrequés; y los miembros de la comisión de memoria histórica del club, Josep Maria Solé i Sabaté, Jordi Creus, Xavier Garcia Luque, Carles Viñas y Josep Bobé.
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