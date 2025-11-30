Así se preparan Taia Belloli y Gael para ir a ver a su 'pai' Raphinha al Spotify Camp Nou: "¿Estará CAT?"

Este sábado el Barça regresó a la senda de la victoria al imponerse por 3 a 1 al Alavés en el Spotify Camp Nou. Más allá del triunfo, el partido sirvió para volver a ver al tridente ofensivo, Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal, junto por primera vez desde hacía seis meses por culpa de las lesiones que han azotado al equipo.

La vuelta a la titularidad del extremo brasileño fue clave para entender la presión alta que sí que se vio en este encuentro y que tanto había faltado anteriormente. Por eso, la familia de Raphinha se vistió de gala para dar apoyo al futbolista desde la grada del nuevo templo azulgrana.

Raphinha, en su vuelta a la titularidad / Agencias

Así lo compartió su mujer, Taia Belloli, que mostró cómo se preparaba para el evento junto con su hijo Gael.

"El color de esta camiseta es bellísimo. Estaba esperando el momento adecuado para usarlo y será hoy", empieza el documento la joven, respecto a la equipación visitante de la presente temporada inspirada en el dorado 'Laker'.

Pese a ello, decide cubrirse con un abrigo para evitarse sustos: "No pienso pasar frío hoy, por el amor de Dios. Enfermé en el último partido", revela la mujer del '11' azulgrana antes de dar paso a su hijo.

"¿A qué partido vas hoy, Gael? Al de papá", comenta ya con el pequeño en brazos y completamente preparado con la camiseta del Barça puesta: "Vas a entrar con él hoy", revelaba la mujer.

Sin embargo, más que saltar al campo con su padre, a Gael había otro tema que le parecía mucho más importante: "¿Estará el gato (CAT) en el trabajo de papá?", pregunta el menudo, que demuestra el gran tirón de la nueva mascota entre los más pequeños.

"Claro que estará el gato del Barça", le comenta su madre antes de preguntarle si "le dará un abrazo" cuando le vea: "Sí", comenta seguro Gael.

CAT apareció hace justo un año, cuando el club llevó a cabo los actos del 125 aniversario en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, y desde entonces es uno más de la plantilla, con apariciones en innumerables eventos y en todos los partidos de local.

El diseño corrió a cargo de Carlos Grangel, artista que ha colaborado con Pixar en películas como 'Madagascar' o 'Kung Fu Panda' y hace referencia a Catalunya, además de lucir la forma del escudo del club en la cabeza. Hoy en día se ha convertido en uno de los referentes entre los aficionados culés más pequeños y esta Navidad estará por fin disponible el 'merchandising' de la mascota azulgrana para todo el mundo.