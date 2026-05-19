"Ya estáis preparados para ganar la Champions": la frase de Lewandowski a la plantilla del Barça en su despedida

Fin de semana muy emotivo para Robert Lewandowski. El delantero polaco anunció el punto final de su etapa en el FC Barcelona y pudo despedirse del Spotify Camp Nou con todos los honores en el partido contra el Real Betis. Fin a cuatro años de goles y extrema profesionalidad que han ayudado sobremanera al conjunto blaugrana a regresar a lo más alto del fútbol europeo aunque la Champions League se le haya resistido.

Precisamente la 'orejona' fue una de las protagonistas del discurso de Lewy a la plantilla el sábado, cuando comunicó al vestuario del Barça su decisión de cambiar de aires y no renovar el contrato que expira el próximo 30 de junio. Y es que según la 'Cadena SER', el polaco pronunció la siguiente frase después del entrenamiento previo al encuentro frente al Betis: "Ya estáis preparados para ganar la Champions".

Robert, entre lágrimas, dijo a los futbolistas del Barça que se iba muy orgulloso del trabajo realizado y de su legado en el Camp Nou. Después de sus palabras, todos los jugadores de la plantilla se acercaron para abrazarlo. El capitán Ronald Araujo y el míster Hansi Flick le dedicaron un discurso en representación del equipo.

La gran mayoría de futbolistas del Barça que se han pronunciado públicamente sobre el adiós de Robert Lewandowski han destacado la mentalidad y la profesionalidad del polaco. También Flick y Joan Laporta. 'Lewy' hizo un esfuerzo para dejar el Bayern Múnich, que tenía un equipo muy competitivo, y fichó por el club culé para impulsar su reconstrucción.

Cuatro años después, Lewandowski se marcha con tres Ligas, una Copa y tres Supercopas de España en cuatro temporadas y, aunque no ha podido levantar ninguna Liga de Campeones, tiene claro que tarde o temprano este equipo lo hará. Los jóvenes que han crecido a su lado tienen toda la experiencia necesaria para asaltar, de una vez por todas, el trono continental.

Si lo consiguen en el futuro a corto plazo, seguro que la plantilla culé tiene muy en cuenta la influencia de un Lewandowski que, tal como dijo Rafa Yuste, "llegó como un crack y se marcha como una leyenda".