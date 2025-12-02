La preocupante estadística de Lewandowski desde el punto de penalti

No está acertado Robert Lewandowski desde el punto de penalti esta temporada: el encargado de lanzar las penas máximas del Barça solo ha anotado uno de los tres penaltis que ha ejecutado esta temporada, concretamente ante el Celta en Vigo.

Frente al Atlético, Lewandowski pudo poner por delante al Barça. Ocurrió en el minuto 36, cuando el árbitro del partido señaló como penalti el derribo de Barrios a Olmo, previa consulta con el VAR.

El polaco del Barça agarró el balón y se responsabilizó del lanzamiento, como es costumbre en el Barça. Flick le ha designado como lanzador oficial de penaltis, y solo si Lewandowski no está en el campo, son otros jugadores, como Lamine u Olmo, quienes se encargan de lanzar.

En esta ocasión, con su carrerilla habitual y su típica 'paradinha', Lewandowski golpeó el balón demasiado abajo, como si el césped le hubiera jugado una mala pasada. El balón salió muy desviado, por encima del larguero de la portería que defiende Oblak.

De los tres penaltis que ha ejecutado Lewandowski, solo ha convertido uno: marcó ante el Celta, gol decisivo para que el Barça sumase los tres puntos, y erró ante el Sevilla y el Atlético.

Además, Lewandowski se convierte en el primer jugador de la historia del Barça que envía fuera dos penaltis en una misma temporada de Liga, según el analista de datos de Onda Cero, Mister Chip.