Preocupan los laterales en el Barça

Sin necesidad de sacar conclusiones precipitadas ni de buscar cabezas de turco ni incendiar nada por un día nefasto, hay algo en las entrañas del Barça que inquieta por reiteración y porque las cicatrices no terminan de sanar. Claro que la primera parte ante el Atlético, por intensidad y por puesta en escena, fue un esperpento general. Y señalados estuvieron todos los futbolistas.

Pero es verdad que buena parte de las 'fugas' llegaron por las alas. El partido de los dos laterales titulares fue muy deficiente. Y lo cierto es que en el seno de la entidad catalana se ve como algo reiterativo. Si el año anterior el rendimiento de Jules Koundé fue intachable y se desató en labores ofensivas, esta campaña está lejos de sus nivel. No acaba de encontrar la regularidad y, sobre todo, sus prestaciones en defensa están lejos de lo esperado.

Exigir más a Balde y Koundé

Y en el caso de Alejandro Balde también existe cierta preocupación con su nivel defensivo. Los repliegues ante el Atlético dejaron muchísimo que desear y tanto a nivel táctico como de intensidad en los duelos mostraron que no pasa por un buen momento de confianza. Lógicamente, el lateral español está visto como un proyecto para muchos año en el carril zurdo, pero se espera que dé más.

Hansi Flick, el día después de la dolorosa derrota en la Copa del Rey / FCB

Y ya hace un tiempo hubo un ligero 'toque' para exigir algo más a las dos alas defensivas del Barça. Y, por ahora, no termina de llegar esa reacción y esa regularidad. Nadie duda del estatus ni de Balde ni de Koundé.

También es cierto que no 'tiembla' su titularidad porque Cancelo no ha venido para eso ni tampoco ofrece el nivel defensivo necesario para partidos grandes. Y en el costado zurdo Gerard está para ofrecer una rotación pese a haber demostrado su solvencia en labores defensivas.

Picar piedra en el staff

Se seguirá trabajando desde el staff técnico para recuperar la mejor versión de ambos, imprescindible para afrontar citas importantes como la del Metropolitano. La exigencia para eliminatorias de Champions y para aspirar a todo es máxima y no pueden volver a repetirse errores del calibre del choque ante el Atlético.

Lookman firma el tercero del Atlético ante el Barça / RFEF

Hay que acabar el curso con estos ingredientes y ya se tomarán las conclusiones que se deben tomar más adelante. Pero es innegable que los laterales están lejos de lo que ofrecieron el curso pasado y uno de los grandes retos de Flick y su staff es pulir eses errores tácticos y de concentración e intentar devolver una fiabilidad. Más allá de armonizar de nuevo una presión arriba vital si se quiere mantener la línea avanzada.