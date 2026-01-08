"Está más preocupado de las redes sociales que de investigar las operaciones cuestionables que hace la junta"

Nosaltres, la nueva plataforma que lidera Víctor Font y que será precandidatura este año a las elecciones del FC Barcelona, ha denunciado en un comunicado la forma de actuar del departamento de Compliance del club azulgrana que dirige Sergi Atienza. "El Área de Compliance del FC Barcelona parece más preocupada por mirar las redes sociales que de investigar las muchas operaciones cuestionables que se han producido en el club desde un punto de vista ético e incluso legal", explica con contundencia.

En el comunicado, Nosaltres descubre que Atienza se ha puesto en contacto con Víctor Font para preguntarle por el contenido del agunos de los mensajes que el empresario de Granollers ha publicado en sus redes sociales. "En estos mensajes, Font explicaba hechos conocidos, y reconocidos por el propio club, que a todas luces chocan con los criterios que tendría que cumplir una entidad como el FC Barcelona", dice el comunicado.

Nosaltres denuncia que Atienza está más pendiente de las redes sociales que de actuar "sobre cuestiones como la adjudicación del nuevo Camp Nou a Limak, la empresa que tenía peor puntuación de los técnicos en el concurso; tampoco en los tratos con New Era Visionary Group, una empresa de reciente creación que el club afirmó que era el “líder mundial en conectividad”, con un socio local condenado por falsificación, y a la cual también se le vendieron palcos VIP; o en el acuerdo con el Congo, un país que está muy lejos de los valores que representa el Barça, entre otros".

En el comunicado, Nosaltres también denuncia que el departamento de Compliance no haya investigado "el acuerdo del Barça con ZKP, una empresa de origen opaco y turbio que vulneraba clarísimamente cualquier criterio de Compliance", así como otros casos. "Se tienen que sumar el de ISL, una empresa norteamericana que pagó 350.000 euros a una cuenta corriente de los directivos del club en noviembre del 2021 y a la cual, seis meses después, el club concedió la celebración de dos partidos del primer equipo en los Estados Unidos. A pesar de que el club reconoció el pago a la cuenta de los directivos, no consta que Compliance haya investigado nada más".

Y sigue con dos casos más. "El de Darren Dein, al cual Joan Laporta admitió haber pagado una comisión de hasta 50 millones de euros, teóricamente por su trabajo como intermediador en la renovación del contrato de Nike. A pesar de que personas muy informadas de dentro del club sostienen que Dein no hizo el trabajo de intermediación que Laporta le atribuye. Lo mismo pasa con el fichaje de Vítor Roque, por el cual el club no ha dado ninguna explicación. En enero del 2023 Deco intercedió para que el Barça incorporase a este jugador y, medio año después, ya con Deco como director deportivo, el club fichó a Vítor Roque para acabarlo vendiendo poco después. Una operación que las cuentas auditadas del Barça muestran que ha generado pérdidas de varias decenas de millones de euros, a pesar de que el club se ha esforzado a no facilitar la cifra exacta".

El comunicado recuerda que Víctor Font recibió una demanda de Deco, que la justicia desestimó, por hacer preguntas sobre este tema.