Preocupación por Pedri: el Barça viaja a Villarreal sin él y teme una lesión más grave

El Barça ha completado esta tarde el último entrenamiento antes de enfrentarse al Villarreal CF mañana en el Estadio de la Cerámica. El club azulgrana, a diferencia del resto de días en los que la sesión de entrenamiento se celebra a las 11 de la mañana, decidió cambiar el plan inicial a petición de Hansi Flick, por lo que el equipo se ha entrenado a las 15:00 horas y viajará en avión a Castellón justo después de finalizar la sesión para hacer noche en la ciudad y concentrarse antes del encuentro.

La principal ausencia en la sesión ha sido Pedri. Tal y como adelantó SPORT ayer, el centrocampista no entrenó por una sobrecarga y el técnico alemán ha confirmado en rueda de prensa que el canario está totalmente descartado para el partido de mañana. Las molestias aparecieron en los minutos que jugó en el partido de Copa del Rey ante el Guadalajara y en el seno de la entidad aseguran que se trata de unas leves molestia y que el jugador necesita descanso, por lo que lo más probable es que pueda reaparecer en el partido ante el Espanyol el próximo 3 de enero. Aun así, en el club existe cierta cautela, ya que se teme que la lesión esté en el mismo lugar que la anterior, lo que obliga a ir con cuidado y no correr riesgos innecesarios. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que, en caso que haya dudas respecto a su regreso en Cornellà, el alemán no forzará ni un poco dado que no quiere perder a jugadores importantes esta temporada. "Tiene problemas en los gemelos. Podría jugar, pero el riesgo es alto y lo mejor es que descanse. No es nada peligroso, pero hay que cuidarlo", ha dicho el alemán.

El entrenamiento ha contado con la presencia del canterano Dro, por lo que esta vez se quedarán fuera de la lista Tommy y Jofre Torrents. Este último tuvo minutos ante el Guadalajara haciendo una primera parte muy seria y en el club lo tienen muy bien valorado, motivo por el cual es un habitual para Hansi Flick en los entrenamientos. Con la baja de Pedri, Flick deberá buscar soluciones para reorganizar el centro del campo de cara al partido ante el Villarreal.

Lewandowski, al cien por cien

Otra de las grandes dudas será quién jugará como delantero centro. En la rueda de prensa previa, el técnico confirmó que Lewandowski está al cien por cien, lo que abre la posibilidad de que vuelva a ser titular en el once inicial. En la defensa también hay dudas. Sin Araujo en el eje de la defensa, que tiene previsto volver tras el parón navideño, la gran duda es saber si el polivalente Eric Garcia va a volver a actuar como central o ocupará la posición de mediocentro defensivo.

El Villarreal, por su parte, llega al encuentro repleto de bajas y no podrá contar con importantes jugadores en sus filas como Juan Foyth, Sergi Cardona o Thomas Partey, además de los internacionales Ilias Akhomach y Pape Gueye, que se marchan con sus selecciones para disputar la Copa África. Dani Parejo y Gerard Moreno serán dudas hasta última hora.