FC BARCELONA
Preocupación por la lesión de rodilla de Patricio Pacífico
Patricio Pacífico se lesionó en la recta final del partido entre la UE Olot y el Barça Atlètic y este lunes pasará pruebas para conocer el alcance de la lesión en la rodilla izquierda y si tiene afectados los ligamentos
El empate del Barça Atlètic en Olot (1-1) vino acompañado de una preocupante noticia: la lesión de Patricio Pacífico. El defensa uruguayo, que jugó de lateral izquierdo en el Municipal, cayó mal en el salto a la salida de un córner (pudo ser penalti) y rápidamente se dolió de la rodilla izquierda. Tuvo que ser atendido y aunque se fue del terreno de juego por su propio pie, ayudado por el doctor del equipo y un fisioterapeuta, lo hizo cojeando visiblemente. Las primeras exploraciones no son nada positivas, pero hay que esperar a las pruebas a las que será sometido el charrúa este lunes antes de hacer un pronóstico definitivo, aunque el temor a que se trate de una lesión grave y que estén afectados los ligamentos está ahí.
Estaba asentado en el once de Belletti
Patricio Pacífico es el único fichaje en el mercado invernal del Barça Atlètic, junto al de Joaquín Delgado, que llegó antes que el uruguayo, que ha conseguido hacerse con un hueco en el filial azulgrana y que ha mostrado el porqué de su contratación. Esta lesión, que le hará decir adiós a la temporada y habrá que ver de cuánto tiempo será finalmente, puede significar un palo y trastocar los planes del futbolista. Hay que recordar que incluso se ha entrenado varias veces con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick y que estaba mostrando muy buenas prestaciones.
La temporada del filial azulgrana en cuanto a las lesiones es para olvidar. Una campaña plagada de percances físicos, aunque la acción en la que se lesionó Pacífico en Olot no se puede achacar a nada más que a un lamentable contratiempo. El equipo que entrena Juliano Belletti está teniendo que hacer frente a una verdadera plaga de lesiones que han afectado al rendimiento del filial, fuera todavía de las plazas de promoción de ascenso a Primera RFEF a falta de solo dos jornadas para la conclusión de la Liga regular.
Una plaga de lesiones que no es normal
Los de Juliano Belletti, que fueron de menos a más en el partido, se dejaron dos puntos en Olot que pueden ser decisivos y no aprovecharon la derrota del Reus FC Reddis en el feudo del ya ascendido Sant Andreu. El filial azulgrana tiene los mismos puntos (49), pero los reusenses dominan en el goal-average particular (4-2 en el Johan Cruyff y 4-1 en el Municipal de Reus) y reciben al Olot para acabar en Terrassa. Por delante, con dos puntos más está el Alcoyano, que jugará como local ante la UE Sant Andreu y visitará al descendido Porreres. La lesión de Patricio Pacífico complica todavía más la situación del filial azulgrana.
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