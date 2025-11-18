Preocupación con la lesión de Landry Farré

No está de suerte el Barça en este arranque de temporada. Plaga de lesiones y contratiempos que están afectando tanto a figuras contrastadas del primer equipo como a jóvenes de La Masia, muchos de ellos en la órbita de Flick.

Hace unos días era Xavi Espart el que caía lesionado con la selección sub'19. Le cayó encima un rival (un compañero en realidad, puesto que era un partido entre la sub'19 y la sub'18, que hicieron una concentración conjunta), tiene los ligamentos afectados y estará entre dos y tres meses de baja.

El lateral diestro de Vilassar estaba en dinámica de primer equipo, así que Hansi tenía que buscar otra pieza para doblar a Jules Koundé en esa posición. Y uno de los señalados era Landry Farré. Pues bien, el de Martorell, según ha podido saber SPORT, sufrió una lesión en la rodilla ante el Espanyol B en el derbi del pasado domingo. Pese a que no hubo un lance concreto en el que se viera cómo se produjo el percance, tuvo que ser sustituido en el 70' por Joan Anaya.

Pendientes de las pruebas

Este martes por la tarde se le realizarán pruebas para saber el alcance y la afectacion, pero ahora mismo no tiene buena pinta. Ojalá sea lo más leve posible, pero en estos momentos solo quedaría sano para esa posición el propio Anaya. Veremos por quién apuesta el técnico germano para complementar a un Koundé que no está protagonizando un gran arranque de curso. En el juvenil también está la alternativa de Guillem Víctor, al que llamó Flick este martes.

En cualquier caso, hay preocupación por el de Martorell, que se puede adaptar a cualquier posición de la defensa. Una polivalencia muy bien valorada por Juliano Belletti en el filial azulgrana que le había otorgado su confianza desde su regreso dándole la titularidad frente al Girona B, el Torrent y el Espanyol.

De confirmarse los peores presagios, se trataría de una muy mala noticia para Landry pues había superado recientemente una lesión en el tobillo derecho que lo mantuvo de baja en el arranque de la temporada.

La fe del Barça en su proyección de futuro es incuestionable y de hecho el defensa firmó su renovación con el club el pasado 17 de octubre, quedando ligado a la entidad barcelonista hasta junio de 2028.

Perteneciente a la generación de 2007, a la que pertenecen talentos de la talla de Lamine Yamal y Pau Cubarsí, Landry Farré está progresando rápidamente gracias a su capacidad física y su polivalencia. Únicamente los contratiempos físicos lo están frenando, esperemos que en esta ocasión en un plazo corto.