La 'preocupación' de Lamine Yamal: "Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea"

Lamine Yamal ha recuperado su mejor versión. Ha ido de menos a más y, a mes de febrero, suma 15 goles y 13 asistencias en 29 partidos, unas cifras que empiezan a acercarse a las de la temporada pasada, aunque todavía se encuentra a medio camino (entonces firmó 18 goles y 25 asistencias).

El futbolista de Rocafonda, pese a tener solamente 18 años, ha asumido una responsabilidad enorme a sus espaldas. Liderar un proyecto ganador, con unas expectativas altísimas puestas en sus botas, no es nada sencillo. Además, cualquier movimiento, opinión o aparición puede ser juzgada. Lamine lo sabe, y también su entorno profesional, que le recomendó profesionalizar la gestión de sus redes sociales.

Ya no es aquel de su segunda temporada con Flick, en el que tenía plena libertad para publicar lo que quisiera, responder comentarios, dar 'retuits' o subir publicaciones en las previas a los partidos. Un desparpajo comprensible y bonito a su edad, pero que le generó una nube de repercusiones negativas desde sectores que no velaban por su bien.

Sin embargo, se abrió una cuenta de Youtube, como excepción. El marketing es tan importante como la preparación física, el análisis táctico, el entorno o los compromisos comerciales. Lamine lo entiende y, en lo deportivo, sigue tan centrado como siempre. De hecho, terminó en la segunda posición del podio del Balón de Oro 2025.

Cambio de actitud

En los últimos meses, Lamine ha mostrado una actitud diferente. Ha adoptado un estilo de 'perfil bajo', en el que no expone tanto su vida personal, no entra en polémicas ni publica imágenes de su día a día. Su contenido se limita prácticamente al Barça y a compromisos comerciales.

Pero su madurez sobre el césped, y también la de fuera, le está aportando muchas cosas positivas. Alejado del foco y tranquilo. Está centrado en liderar al Barça de Hansi Flick y a la selección española, y no quiere ser protagonista por cuestiones extradeportivas.

Su propio camino

En este sentido, todo sigue igual: Lamine siempre ha insistido en que quiere hacer su propio camino y está plenamente enfocado en la temporada del Barça de Hansi Flick. Sin embargo, publicó una historia de Instagram, en la que en el fondo se podía leer la siguiente frase: "Capítulo 1: Mi abismo interno" y cuyo inicio es el siguiente: "Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea", decía.

Noticias relacionadas

Lamine Yamal y su enigmático mensaje en Instagram / SPORT.es

El resto del texto, tachado. Algunos han especulado de que fuera una autobiografía, es decir, un posible libro que va a lanzar de aquí un tiempo. Otros, sin embargo, creen que es un libro reflexivo en el que Lamine lee para desconnectar y formarse. Quizá también, aunque es más especulación, nos quiere decir algo sobre su estado de ánimo.