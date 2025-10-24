Preocupación con Koundé, que se pierde el segundo entrenamiento consecutivo

Días intensos en la enfermería azulgrana a dos días de El Clásico. Uno de los focos está en Jules Koundé, que no ha acudido a la Ciutat Esportiva a la hora del entrenamiento. Tal y como adelantó SPORT, ayer tampoco trabajó junto al resto, por lo que su presencia ante el Real Madrid queda pendiente de evolución. El defensa francés suma dos sesiones ausente en la previa y, si no mejora a tiempo, Hansi Flick valorará alternativas para cubrir su posición. Cabe destacar que los futbolistas tienen la hora límite de llegada a las 9.30 horas, justo una hora y media antes del inicio de la sesión. Todos los jugadores que llegan tras esa hora vienen a hacer trabajo específico desde el gimnasio.

Frenkie, recuperado

Quien ya está previsto que entrene con completa normalidad la mañana de hoy es Frenkie de Jong. El neerlandés ha sido el primer jugador en llegar a la Ciudad Deportiva y ya está totalmente recuperado de la gastroenteritis que le impidió entrenar ayer con el grupo. Su evolución ha sido rápida y todo apunta a que podrá tener un papel importante en el Clásico. El centrocampista es uno de los futbolistas más utilizados por Hansi Flick en lo que va de temporada y su evolución ha sido muy positiva.

Por otro lado, también hay buenas noticias en torno a Robert Lewandowski. El fisioterapeuta personal del delantero polaco ha sido visto esta mañana en las instalaciones del club, realizando trabajos de recuperación. Su lesión está evolucionando de forma muy favorable y, aunque no estará en El Clásico, las semsaciones son muy positivas.

Por lo tanto, día de luces y sombras para el Barcelona. La duda de Koundé preocupa en el lateral de la defensa, la recuperación de De Jong ilusiona, y el avance de Lewandowski da esperanza, aunque no para El Clásico.