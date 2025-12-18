Preocupación con Joan Garcia: "Quieren evitar situaciones desagradables"

El derbi del próximo sábado 3 de enero en el RCDE Stadium, primer partido del Barça tras el parón navideño, apunta a ser uno de los más cargados de tensión de los últimos años. No solo por el buen momento deportivo de Espanyol y de los azulgranas, sino porque será, inevitablemente, el derbi de Joan Garcia. El regreso del guardameta de Sallent al estadio blanquiazul, ahora como portero titular del máximo rival, ha encendido todas las alarmas en el club perico.

Según explica el pódcast de Catalunya Ràdio 'Barça Reservat', en el Espanyol existe desde hace tiempo una preocupación evidente por cómo puede reaccionar la afición ante la vuelta de quien fue uno de los suyos hasta el pasado verano.

Una inquietud que no solo se detecta en los despachos, sino también en el entorno más cercano del propio Joan Garcia, conscientes de que el contexto no será sencillo para el guardameta. El club blanquiazul quiere "evitar situaciones desagradables" y, sobre todo, episodios que puedan acabar en sanciones graves o incluso en el cierre del estadio.

Joan Garcia, con la camiseta del RCDE / RCDE

El gran temor pasa por el lanzamiento de objetos, un escenario que el Espanyol quiere cortar de raíz. Por ello, el dispositivo de seguridad para el derbi será muy superior al habitual. La idea es reforzar especialmente las zonas más calientes del estadio, empezando por la grada de animación y, en concreto, la grada Canito, donde se espera mayor riesgo de incidentes. Pero no solo ahí: también se protegerán ambas porterías, incluida la que defenderá Joan Garcia, para evitar cualquier tipo de acción desde la grada.

El plan contempla más Mossos d’Esquadra, más seguridad privada y un despliegue casi cuerpo a cuerpo, formando barreras humanas detrás de la portería de la grada Canito. Todo, con el objetivo de prevenir comportamientos más beligerantes que puedan empañar un partido señalado en rojo en el calendario.

Rebajar la tensión

Más allá del dispositivo policial, en el Espanyol se confía en rebajar la tensión desde la previa. No se descarta que en los días anteriores al derbi se lancen mensajes públicos para normalizar la situación, asumiendo que la salida de Joan Garcia dejó una herida, pero insistiendo en que esta no puede derivar en una tensión máxima. El mensaje que se quiere trasladar es claro: hay que apelar al civismo.

Incluso se espera que jugadores del Espanyol o el propio cuerpo técnico liderado por Manolo González aprovechen entrevistas previas para pedir calma y sentido común. Entender el dolor de la afición, pero también evitar que el regreso de Joan Garcia a Cornellà se convierta en un problema mayor. El objetivo es que el derbi se decida en el césped.