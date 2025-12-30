Preocupación con Hamza Abdelkarim: se lesiona con el Al Ahly

El Barça quiere cerrar el fichaje de Hamza Abdelkarim durante los próximos días para reforzar el filial. El futbolista egipcio es una de las grandes promesas del continente africano y las negociaciones entre ambos equipos siguen en curso. Aunque la decisión final está en manos del presidente del Al Ahly, mientras en Barcelona esperan que su segunda propuesta sea aceptada.

Mientras tanto, el futbolista sigue jugando con el primer equipo del campeón egipcio, pero este martes se ha lesionado en un encuentro de la 'League Cup'. Abdelkarim se ha tenido que retirar del terreno de juego en el minuto 33 tras una entrada dentro del área. El delantero intentaba recibir la pelota dentro del área cuando recibió una tarascada por detrás del defensor del Arab Contractors y rápidamente llamó a las asistencias.

Abdelkarim dejó el terreno de juego con síntomas claros de dolor y tocándose el tobillo izquierdo. En Egipto dan por hecho que la lesión será un esquince tras el golpe, aunque aún se desconoce el grado del mismo para saber hasta cuánto estará fuera de combate.

El joven delantero de 17 años ha jugado los tres partidos de 'League Cup' que ha disputado su equipo hasta el momento y el próximo 1 de enero del 2026 cumplirá la mayoría de edad que ya le permitiría salir a otro equipo extranjero.

En Egitpo afirman que el acuerdo está cerca

El Al Ahly rechazó la primera oferta del Barça, según informaron en el país africano. Los culés buscaban una cesión gratuita hasta final de curso con una opción de compra de 1,25 millones de euros fijos más unos variables que podrían llegar a los cuatro millones, además de un 10 por ciento de un futuro traspaso para el Al Ahly.

Ahora, según informó MBC Masr 2, los azulgranas habrían subido su oferta y ya la habrían presentado directamente al campeón egipcio. Esta nueva oferta se acercaría más a lo que piden por el futbolista y el traspaso estaría cerca de cerrarse. Las relaciones entre los dos clubs son buenas y el Barça espera poder hacerse con los servicios del futbolista para reforzar el ataque del filial. Además, el propio futbolista está apretando para poder vestir de azulgrana.