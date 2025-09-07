Preocupación por Gavi

Hay preocupación por el estado de la rodilla derecha de Gavi, la que le tuvo durante once meses de baja tras pasar por el quirófano. Vaya por delante que el ligamento cruzado está en perfectas condiciones, pero desde hace un tiempo que el jugador siente unas molestias derivadas de algún problema que pudiera haber en la zona y que este es el motivo por el que, según ha podido saber SPORT, el centrocampista andaluz pasará este lunes por una profunda revisión. El objetivo es encontrar el motivo del problema por el que ha vuelto a ser baja y por el que está descartado para el partido del próximo domingo contra el Valencia.

Flick, sobre la lesión de Gavi / FCB

Ahora mismo, no hay que excluir ningún desenlace, a la espera de lo que dictamine esta revisión. Una posibilidad sería la de alargar el tratamiento conservador de los últimos días, a la espera de que, sin 'tocar' nada, Gavi vuelva a recuperar las mejores sensaciones y desaparezcan las molestias. Tampoco está descartada una artroscopia en el caso de que sea necesaria para 'limpiar' la zona afectada en la rodilla, que, insistimos, no afectaría al ligamento cruzado.

Se esperaba que, tras regresar el pasado mes de octubre, la actual temporada ya fuera totalmente normal y sin problemas para Gavi, pero lamentablemente no ha sido así y hay que afrontar la situación.

Hansi Flick, muy pendiente

El futbolista no ha logrado encontrar las mejores sensaciones en este tramo inicial de temporada. Acabó bien la pasada campaña y arrancó la pretemporada de una manera esperanzadora, pero el pasado 30 de agosto, el club informó de estas molestias en la rodilla derecha que le hicieron ser baja ante el Rayo Vallecano y no viajar con la selección española. Flick también se refirió a esta situación. El técnico, en todo momento, ha estado y sigue muy pendiente de un futbolista con el que tiene un 'feeling' muy especial.

En el debut liguero, en Mallorca, Gavi Gavi había arrancado en el banquillo. Salió en el minuto 69 en sustitución de Pau Cubarsí. En la segunda fecha, en el Ciutat de València contra el Levante, el de Los Palacios jugó toda la segunda mitad cuando reemplazó a Marc Casadó.

Lo más importante es que vuelva a sentirse a tope y que la revisión a la que será sometido traiga noticias, cuanto menos, esperanzadoras. Gavi se lesionó en un partido contra Georgia en noviembre de 2023 tras un golpe de Luka Lochoshvili en la rodilla derecha y desde el primer momento se presagió lo peor.

El de Los Palacios regresó el pasado 20 de octubre en la goleada 5-1 del Barça al Sevilla en Montjuïc y fue sumando minutos de una manera gradual. Tanto el staff médico como técnico del club han tenido suma precaución y cuidado con el regreso de Gavi, y de ahí que estas molestias signifiquen un poco un golpe bajo. En ningún momento se precipitó su vuelta, exactamente como está ocurriendo ahora con Marc Bernal, que en unos días cumplirá un año desde su operación. Precisamente, Gavi ha sido un apoyo constante y un factor importante para el de Berga, que ya ve la luz al final del túnel.