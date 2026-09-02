Preocupación en el Barça por el desembarco descontrolado de aficionados radicales del Feyenoord

El FC Barcelona mira con especial atención al desembarco de la afición del Feyenoord en Barcelona. La afición de conjunto neerlandés, una de las más radicales de Europa, ya ha agotado las 2.986 entradas de las que disponían para el partido del próximo 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou. La presencia masiva de seguidores visitantes que ha contribuido a que Antiviolencia declare el encuentro de alto riesgo.

La preocupación tiene que ver especialmente con el historial de los sectores más radicales de la afición del conjunto de Róterdam. El Feyenoord cuenta con una de las hinchadas más conocidas del fútbol europeo por la actividad de sus grupos hooligans, con antecedentes de enfrentamientos violentos, disturbios y choques con aficionados rivales y fuerzas policiales. La propia experiencia reciente en España ha llevado a las autoridades a extremar las precauciones.

Los ultras del Feyenoord / PIETER STAM DE JONGE / EFE

Una afición con un historial especialmente conflictivo

Los sectores más radicales del Feyenoord están vinculados históricamente a grupos como SCF Hooligans y FIIIR, surgidos durante la expansión del fenómeno hooligan en Países Bajos. La rivalidad con el Ajax ha dejado algunos de los episodios más graves del fútbol neerlandés, entre ellos la Batalla de Beverwijk de 1997, un enfrentamiento entre ultras de ambos equipos en el que murió el aficionado del Ajax Carlo Picornie.

Roma también fue escenario de uno de los episodios más graves en 2015, cuando aficionados neerlandeses se enfrentaron a la Policía y provocaron graves disturbios en el centro de la capital italiana durante la visita para jugar contra la Roma.

Las autoridades españolas ya conocen también de primera mano el comportamiento de esta afición. El pasado enero, el Betis-Feyenoord de la Europa League fue declarado de alto riesgo y obligó a desplegar un amplio dispositivo policial en Sevilla. La previsión entonces era de otros 3.000 aficionados neerlandeses, mientras que el dispositivo contó con 379 agentes de la Policía Nacional.

Precisamente el pasado fin de semana, el propio Feyenoord decidió prohibir a sus aficionados acudir a sus dos siguientes partidos como visitantes en la Eredivisie después de un grave incidente con pirotecnia en Leeuwarden que dejó siete seguidores del Cambuur heridos.

El incidente de la afición del Feyenoord el fin de semana pasado / OLAF KRAAK / EFE

El Valencia-Barça, también de alto riesgo

El Barça no tendrá que afrontar únicamente este dispositivo. Antiviolencia también ha declarado de alto riesgo el Valencia-Barça del próximo domingo 6 de septiembre, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. El conjunto azulgrana afrontará así dos partidos con esta consideración en apenas cuatro días, aunque es el duelo ante el Feyenoord el que genera una preocupación especial por la dimensión del desplazamiento visitante y los antecedentes de sus sectores radicales.

La declaración de alto riesgo implica que el Barça deberá adoptar medidas adicionales de seguridad. Entre ellas se encuentran la prohibición de vender entradas presencialmente el mismo día del encuentro, la creación de un espacio seguro para la afición visitante y el refuerzo de los controles de acceso al estadio. También se reforzará el dispositivo policial en los alrededores del Spotify Camp Nou y en las zonas por las que puedan desplazarse los aficionados visitantes. El objetivo será evitar concentraciones de grupos rivales y mantener separadas a las dos aficiones.