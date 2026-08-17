Preocupación en el Atlético de Madrid con Julián Álvarez

El Atlético de Madrid empieza a asumir que el caso Julián Álvarez puede convertirse en un problema que vaya mucho más allá de la insistencia del Barça en su fichaje. Con el estreno liguero ante el Málaga en el Metropolitano cada vez más cerca, la principal preocupación dentro del club ya no pasa únicamente por saber si el club blaugrana volverá con una nueva tentativa por el delantero argentino, que insiste en salir, sino por cómo puede afectarle toda esta situación en su rendimiento y en su relación con el entorno y la grada rojiblanca.

Así lo explicó la Cadena SER en la última edición de 'Carrusel Deportivo', poniendo el foco en una cuestión que puede marcar toda la temporada del Atlético. El club mantiene públicamente una posición firme respecto al futuro de su estrella, pero en privado existe la inquietud lógica ante el escenario que se ha generado después de que Julián haya expresado públicamente durante el Mundial su deseo de abandonar Madrid y cumplir su sueño de jugar en el Barça, algo por lo que sigue luchando a día de hoy pese a haber vuelto a los entrenamientos con los colchoneros.

"La principal preocupación del Atlético de Madrid no es el Barça. La principal preocupación del Atlético de Madrid es la temporada que va a tener Julián y si todo esto le va a pesar en todo el año o cómo se le puede ayudar para intentar revertir esta situación. Ese es de verdad la gran preocupación del Atlético de Madrid, si esta situación va a afectar al rendimiento de Julián", aseguran.

Cerrados en banda

El club rojiblanco lleva semanas defendiendo que no quiere negociar su salida. Miguel Ángel Gil Marín llegó a ser tajante cuando aseguró que Julián no saldría "ni por 200 millones", una declaración que resume la postura de los despachos. El Atlético considera al argentino una pieza estructural de su proyecto y no contempla nada que no sea su continuidad

Simeone, por su parte, ya dejó claro públicamente que la dirección deportiva está alineada con el club en este asunto. El técnico argentino no tiene capacidad para resolver una cuestión que se decide en los despachos, aunque sí tendrá que gestionar sus consecuencias sobre el césped en caso de no resolver el asunto con una salida del jugador. En privado, además, el Cholo ya trasladó al delantero que poco podía hacer para modificar una situación que también le incomoda.

El calendario no espera

El problema es que el calendario no espera a que se resuelva el culebrón. El próximo miércoles, el Atlético abrirá la Liga en el Metropolitano ante el Málaga y Simeone deberá decidir qué hacer con un futbolista que, pese a toda la situación, sigue siendo uno de los jugadores más importantes de su plantilla.

El día 19, cuando se conozca la convocatoria para el debut liguero, se comprobará si el Atlético fuerza la máquina y apuesta por intentar normalizar la situación desde el primer día pese a la tensión acumulada y a la insistencia del jugador y su entorno en buscar una salida.

Ahí, también, quedará por ver si, en caso de ser convocado, el futbolista apuesta por seguir actuando con la misma normalidad que en los entrenamientos o finalmente se planta y decide no jugar ante una afición que, en caso de hacerlo, no lo recibirá con flores.