Preocupa la situación de Ansu Fati

Ansu Fati, a partir de este lunes 1 de julio, ya vuelve a ser jugador del Barça tras la cesión por una temporada vivida en el Brighton. El pasado verano fue el propio futbolista el que decidió dar un paso al frente y buscar una salida con la que volver a sentirse futbolista y dejar atrás tantos meses e inclusos años de sufrimiento buscando la fórmula de volver a ser el mismo. Xavi no estaba por la labor de desprenderse de él porque estaba convencido de que podía recuperarle para la causa y, además, en la plantilla no le sobraba el gol.

Desde el club, sin embargo, le hicieron entender que su salida liberaba Fair Play con el que podría reforzarse en ataque (acabó llegando Joao Félix cedido y rebajándose muchísimo la ficha para encajar económicamente). A partir de la voluntad de Ansu de salir y la del club de dejarle ir, se valoró la opción incluso de un traspaso, pero la dirección deportiva se topó con un problema serio: no había ni una sola oferta firme por el jugador. Quedaba la opción de la cesión y ahí entró en juego Jorge Mendes, su representante, que negoció el préstamo con el Brighton.

Ansu, durante su etapa en el Brighton / EFE

Su trayectoria en la Premier League ha sido decepcionante porque no ha llegado ni siquiera a jugar mil minutos y los problemas físicos que le persiguen desde que llegó al fútbol profesional no han remitido. De Zerbi parecía destinado, por su carrera junto a los jóvenes valores, a extraer de nuevo todo el juego al potencial del canterano blaugrana, pero tampoco ha sido capaz.

Un contrato largo y caro

La pelota está ahora sobre el tejado del Barça, que ya ha decidido que no cuenta con él y así se lo comunicó Deco al propio jugador, según explicó 'El Chiringuito' hace pocos días. Varias son las razones que han llevado a tomar esta decisión: por un lado, que Ansu Fati tiene una ficha elevada y contrato hasta el 30 de junio de 2027. Por el otro, que a nivel deportivo, como explicábamos, está estancado y el Barça, pese a sus problemas económicos, necesita futbolistas de rendimiento inmediato.

El problema es que a las oficinas aún no ha llegado ni una sola oferta firme para ficharle. No llegó el pasado verano y tampoco, hasta la fecha, lo ha hecho en este. Se trata de una situación que preocupa a la dirección deportiva y, en consecuencia, también al club, que necesita deshacerse de fichas altas para reforzar la plantilla que dirigirá Hansi Flick. Sí existe el interés de algunos clubs para lograr su cesión, aunque las propuestas no superan el 30% del total de la ficha, por lo que el problema no se acaba de resolver.

Hansi Flick en el entrenamiento del Barça Atlètic / FCB

Así, la idea es, de momento, ir con calma y ver cómo se desarrolla el mercado de verano. Mientras, el técnico alemán contará con él como uno más del equipo y, de hecho, la idea es probarle y darle protagonismo durante la pretemporada con el objetivo de despertar el interés de algún club que quiera apostar por Ansu Fati.