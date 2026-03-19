La prensa inglesa rendida al Barça tras la exhibición en Champions League contra el Newcastle

La histórica goleada del equipo de Flick ante el Newcastle United ha dado la vuelta al mundo, pero ha resonado con especial fuerza en Inglaterra. El contundente 7-2 (8-3 en el marcador global) firmado en la vuelta de los octavos de final de la Champions League no solo certifica el regreso del FC Barcelona a la élite europea por la puerta grande, sino que ha dejado a los medios británicos absolutamente boquiabiertos ante el vendaval blaugrana que barrió a las 'Urracas' del terreno de juego.

Dani Olmo celebra el pase a Cuartos de final / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El partido fue un auténtico espectáculo que se rompió definitivamente tras el descanso. Aunque la primera parte fue frenética y el Newcastle llegó a igualar el marcador en dos ocasiones con los goles de Elanga (contrarrestando los tantos iniciales de Raphinha y Marc Bernal), un penalti transformado por Lamine Yamal en el descuento del primer tiempo (45+6') fue el principio del fin para los ingleses. En la segunda mitad, el Barça de Flick fue una auténtica apisonadora que aplastó a su rival con un fútbol coral y demoledor. Fermín López, un doblete de Robert Lewandowski y el broche final de un Raphinha estelar redondearon el siete a dos.

Tras superar esta fase con matrícula de honor, el Barça ya piensa en su próximo rival en los cuartos de final: el Atlético de Madrid. Este vibrante duelo español se disputará en el mes de abril, con la ida programada para el 8 de abril y el desenlace de la vuelta el 14 de abril.

La prensa inglesa se rinde ante los de Flick

En las islas británicas, la humillación sufrida por uno de los equipos con mayor capacidad económica de la Premier League ha acaparado todas las portadas. La prensa no tuvo más remedio que agachar la cabeza y alabar el nivel de la plantilla culé.

En su seguimiento en directo, la cadena pública 'BBC' retrató la agonía del conjunto inglés en la segunda mitad. Aseguraron que el Newcastle terminó "solo queriendo subirse al avión de vuelta a casa". Resumieron la eliminatoria sentenciando que "durante tres de las cuatro mitades plantaron cara al Barça, antes de ceder", dejando claro que el ritmo del Barça los fundió. Destacan también sus halagos a Raphinha, de quien calificaron su partido como "una actuación magistral".

Raphinha celebra su gol frente al Newcastle / Valentí Enrich / SPO

El rotativo británico 'Daily Mail' hizo más sangre con el banquillo visitante y catalogó el encuentro como un "desastre en defensa y una derrota histórica en Europa para Eddie Howe". En su crónica afirman sin tapujos que Raphinha "parecía un cachorro que oye el sonido de la lata de galletas cada vez que los locales cruzaban la línea de medio campo", haciendo referencia a la facilidad del brasileño para convertir ante la frágil defensa de los 'Magpies'.

El Newcastle da las gracias a su afición / Siu Wu / EFE

'The Sun', fiel a su estilo sensacionalista, destacó la supremacía culé tildando el partido de "una victoria histórica sobre el Newcastle y una nueva humillante derrota para la Premier League". El diario señaló cómo la presión ambiental y futbolística del equipo de Flick desnudó por completo los esquemas del equipo de Eddie Howe.

Flick dando indicaciones en el partido del Newcastle / Valentí Enrich / SPO

El prestigioso diario 'The Guardian' firma una crónica contundente titulada "Lewandowski y Raphinha hacen doblete mientras el Barcelona causa estragos (run riot) contra el Newcastle". En su texto, no tienen piedad al relatar que "la noche más importante de sus vidas perteneció al Barcelona, que marcó tantos goles como nunca antes en la Copa de Europa". Además, se rindieron a Flick, de quien afirman que "le ha dado un giro al ADN de Cruyff y ha construido un equipo dispuesto a correr y a intercambiar golpes en la transición, viviendo al límite".

Inglaterra ya sabe cómo se las gasta el 'Flickteam' mientras Europa entera toma nota.