The Best FIFA 2024, gala y premios en directo: última hora de Aitana Bonmatí Y Messi

Solo falta el premio más importante de la noche, una noche dedicada al fútbol femenino. Y será para una culer de cuna, Aitana Bonmatí. Los The Best han premiado este año mayoritariamente a las futbolistas y entrenadoras inglesas, a pesar de que la selección de Inglaterra solo fue subcampeona del Mundo. Pero en el The Best femenino no puede haber sorpresas. Sería inaudito. Aitana ha ganado la Champions League y el Mundial siendo MVP y ha sido reconocida como mejor jugadora europea, Balón de Oro y Golden Player Woman.