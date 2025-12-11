Premio para Koundé tras ser el héroe inesperado en la Champions

Jules Koundé vivió uno de sus mejores días como azulgrana en la importante remontada ante el Eintracht de Frankfurt en la fase de Liga de la UEFA Champions League, probablemente su momento más memorable a excepción del gol al Real Madrid en la final de la Copa del Rey del Estadio de La Cartuja.

Cuando la esperanza parecía acabarse para el FC Barcelona y las opciones de entrar en el top-8 se esfumaban con el 0-1 alemán, el lateral francés dio vuelta al enfrentamiento con dos cabezazos a centros de Marcus Rashford y Lamine Yamal, por lo que los culers se aferran a la vida y a las posibilidades de clasificar directamente a octavos, aunque sigue siendo difícil.

Gracias a sus dos tantos, el ex del Sevilla ha entrado en el mejor once de la semana de la jornada 6 de la UEFA Champions League, así como entre los nominados a mejor jugador de la semana.

Segundo clasificado en el reconocimiento

Pese a su heroica actuación, Noni Madueke, extremo del Arsenal que marcó también dos goles en la victoria 'gunner' por 0-3 frente al Brujas, ha quedado por encima del francés en la lista de nominados. No obstante, Koundé ha terminado como segundo clasificado, por delante de Charles De Ketelaere del Atalanta, quien marcó y repartió una asistencia para quedar tercero, y Oscar Gloukh del Ajax, el cual se hizo con el cuarto puesto gracias a su doblete al Qarabag.

De esta manera, el Barça sigue acumulando futbolistas en los premios de la semana de UEFA, ya que Fermín entró en el mejor once de la jornada 3 gracias a su hat-trick ante Olympiacos y Marcus Rashford en el de la jornada inaugural por su doblete en tierras inglesas ante el Newcastle United, en la victoria del FC Barcelona por 1-2. Además, ambos lograron quedarse con el galardón a mejor jugador de la semana en sus respectivas jornadas, único detalle que Jules no ha terminado por cumplir.

Un inicio de temporada complicado

Pese a haber comenzado el curso muy lejos de su mejor nivel y haber cometido algunos errores en defensa, la actuación europea de Jules Koundé debe servirle para recuperar su mejor versión, vista la temporada pasada, ya que es una de las piezas clave en el esquema de Hansi Flick.

Jules Kounde of FC Barcelona calentando con el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, aun cuando su campaña no está siendo la mejor, el defensa ya suma tres goles y dos asistencias en 21 partidos disputados, acercándose a las cuatro anotaciones y ocho pases de gol repartidos en la 24/25, números buenos teniendo en cuenta su perfil como lateral más defensivo.