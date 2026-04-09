Premio para Istvan Kovacs tras sus errores en el Barça - Atlético

Lo visto entre el Barça y el Atlético en la ida de cuartos de final de la Champions fue muy grave, tanto que la UEFA, siempre hermética en este tipo de polémicas, ha decidido dar un paso al frente. István Kovács, árbitro rumano, cometió tantos errores (y todos a favor de los colchoneros) que es imposible no pensar que las quejas de Miguel Ángel Gil Marín a través de los canales de comunicación del club madrileño por lo supuestamente sucedido durante el partido de Liga no le llegaran.

Kovács revisa en el VAR la tarjeta roja a Cubarsí / Enric Fontcuberta / EFE

Los árbitros suelen informarse de cómo llegan los equipos, pero en este caso quizá se pasó de frenada y estuvo demasiado influenciado por los llantos atléticos porque la realidad es que todo lo que fue dudoso entre ambos equipos cayó siempre del mismo lado, el del equipo que dirige Diego Simeone. Algunos errores, como el del penalti no señalado por manos clarísimas de Pubill, rozan ya lo absurdo y cuestionan los conocimientos del reglamento de Kovacs.

Por eso la UEFA ha decidido, según ha podido saber SPORT, que el rumano ya no dirija ni uno solo más de los partidos que faltan para completar la Champions. Son un total de nueve: los cuatro encuentros que quedan de vuelta de los cuartos de final, más los cuatro de semifinales más la final. Si Kovacs quería seguir aportando su granito de arena al esperpento que supuso su actuación en el Camp Nou, no podrá hacerlo.

La FIFA pone el caramelo en el Mundial

Y, sin embargo, cuando se cierra una puerta, como reza el tópico, suele abrirse una ventana. En este caso sería al revés. Se le cierra la ventana de la Champions, pero se le abre de par en par la puerta del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA ha hecho pública la lista de colegiados que estarán en la cita mundialista y, en ella, figura el nombre de Istvan Kovacs.

Kovács tuvo una actuación muy polémica en el Barça-Atlético de Madrid de la Champions League / Siu Wu / EFE

Así que, aunque ya sabe, porque la UEFA, pese a que lo hace con la boca pequeña y de forma interna porque siempre asegura que "ni castiga ni mete a nadie en la nevera", también toma decisiones de puertas adentro y una de ellas es que el árbitro rumano no volverá a pisar el césped en la actual edición de la Champions League.