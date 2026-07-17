Premio de Hansi Flick a Xavi Espart

La cantera sigue llamando con fuerza a las puertas del primer equipo bajo la atenta mirada de Hansi Flick. Uno de los nombres propios de las últimas semanas es el de Xavi Espart, quien recientemente se ha proclamado campeón de Europa sub-19 con la selección española en el torneo disputado en Gales. El joven futbolista ha sido uno de los integrantes más destacados del bloque dirigido por Paco Gallardo, logrando colgarse la medalla de oro tras un mes de máxima exigencia que arrancó a mediados del pasado mes de junio con la concentración internacional.

Espart brilló con luz propia en el campeonato continental ejerciendo como centrocampista, una posición que resalta su notable inteligencia táctica para jugar por dentro. No obstante, el futbolista destaca por una gran versatilidad que Hansi Flick valora de forma muy positiva; durante toda la segunda mitad de la pasada temporada, el técnico lo empleó como lateral derecho, aunque también posee condiciones para actuar como un '6' más posicional y con mucha llegada al área rival.

Esta polivalencia técnica y física es una de las principales virtudes que se analizan de cara a las próximas semanas, donde se decidirá si finalmente Flick se lo queda en la primera plantilla o si se opta por una salida en forma de cesión.

Reconocimiento de Hansi Flick

Como reconocimiento a todo este esfuerzo acumulado, Hansi Flick ha decidido otorgar un premio a Xavi Espart dándole descanso hasta el próximo lunes. El canterano venía arrastrando una carga de trabajo muy intensa y "mucha tralla" debido a la empalmada de la cita europea con los entrenamientos de club, habiendo completado un periodo sin apenas respiro.

A pesar de que esta semana ha trabajado muy duro y se encuentra en perfectas condiciones físicas, el cuerpo técnico ha preferido que el jugador disponga de estos días para desconectar por completo. De esta forma, Espart podrá recargar pilas antes de reincorporarse el lunes junto al resto de sus compañeros para reemprender las sesiones preparatorias con el grupo.

Espart, junto a Hafiz Gabira, fue una de las ausencias en la sesión preparatoria de este viernes por la mañana en la CE Joan Gamper, mientras que la novedad en forma de regreso fue Marc-André Ter Stegen. El guardameta alemán, pendiente de que se cierre de forma definitiva su cesión al Ajax Ámsterdam, volvió a ponerse a las órdenes de Hansi Flick con lo que en el entrenamiento matinal contó con cuatro porteros: Jakovishvili, Ter Stegen, Szczęsny e Iker Rodríguez.