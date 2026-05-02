¡Premio gordo para Joan Garcia!

Venía el partido de Pamplona con un regalo preparado para Joan Garcia, el portero del Barça. Y el portero de Sallent no dejó pasar la oportunidad. No solo porque fue elegido MVP de un partido que puede dar más de media Liga al Barça: al equipo de Flick solo le toca esperar un tropiezo del Real Madrid en Cornellà para cantar otro alirón liguero.

Joan jugó en el Sadar consciente de que era su partido número 28 en esta Liga: es el número mínimo de partidos necesarios para aspirar al trofeo Zamora, según la normativa del diario 'Marca', que concede el galardón desde 1959, con el objetivo de premiar al portero menos goleado de la Liga.

Estuvo a punto de salir imbatido de El Sadar, aunque un gol de Raúl en el minuto 88 se lo impidió.

Joan Garcia ha recibido 20 goles en 28 partidos de Liga. Con un promedio de 0,71 goles encajados por partido, el portero del Barça pasa automáticamente a liderar la clasificación del Zamora. Por detrás aparecen Courtois, con 0,86, David Soria con 1,03 y Luiz Junior y Oblak, ambos con un promedio de 1,07.

Osasuna siempre marca

Estuvo cerca Joan de salir indemne de Pamplona, uno de los campos más complicados de la Liga. Lo dicen las sensaciones (siempre fue complicado conquistar El Sadar) pero sobre todo, las cifras: Osasuna acumula ni más ni menos que 38 partidos consecutivos de LaLiga marcando al menos un gol en el feudo rojillo. Todo el campeonato actual (17 encuentros), más la anterior Liga 2024/2025 entera (19 partidos) y dos choques más de la campaña liguera 2023/2024.

Joan estuvo muy, muy cerca de cortar esa impresionante racha.

El campo de Osasuna ya fue difícil para el Barça el año pasado: Iñaki Peña encajó cuatro goles en El Sadar, en una derrota (4-2) que significó la primera que sufría en LaLiga Hansi Flick y que hizo mucho daño.

Joan García, por su parte, visitó el temible feudo rojillo con el RCD Espanyol en la penúltima jornada y no pudo impedir las dianas de Ante Budimir y Raúl García. El desafío este sábado es de los que motivan al de Sallent. Un desafío total.

Joan Garcia, calentando en el diluvio del Sadar. / -

El de Sallent sumaba dos porterías a cero consecutivas en LaLiga, en las victorias ante el Celta en el Spotify Camp Nou (1-0) y en Getafe (0-2). El último tanto se lo marcó Pol Lozano en el minuto 56 del derbi con goleada azulgrana por 4-1, hasta que Raúl le marcó en el tramo final del choque de El Sadar.

El Barça domina el Zamora con autoridad

En clave histórica, el posible logro tendría además un peso especial. El Barça es el club con más Zamoras de la historia del campeonato español, con esos 21 trofeos que lo sitúan por delante de cualquier otro.

Si Joan Garcia acaba imponiéndose, añadirá el 22º a la colección.

Dentro de ese palmarés sobresalen dos nombres por encima del resto: Antoni Ramallets y Víctor Valdés, ambos con cinco Trofeos Zamora. Son los dos porteros del Barça más laureados en la historia de este reconocimiento. Ramallets lo conquistó en las temporadas 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1958-59 y 1959-60, mientras que Valdés lo ganó en 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11 y 2011-12.

A esa lista de grandes nombres se suman también Marc-André ter Stegen, vencedor en la 2022-23, que sorprendentemente solo tiene un Zamora, y Claudio Bravo, que lo logró en la 2014-15. Antes, otros guardametas históricos del club como Ruud Hesp, Busquets, Urruti, Sadurní o Pesudo también contribuyeron a construir la relación del Barça con un trofeo que, año tras año, ha acabado muchas veces en el Camp Nou.

Ahora, el siguiente en llamar a la puerta de esa historia es Joan Garcia.