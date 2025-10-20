Premio para Gil Manzano tras el Barça - Girona

Gil Manzano fue el gran protagonista del derbi catalán entre Barça y Girona. El árbitro extremeño expulsó a Flick, anuló un gol a Cubarsí por una dudosa falta de Eric Garcia y no señaló un codazo sobre Rashford dentro del área. El club blaugrana terminó muy enfadado con el colegiado, pero tras esta actuación terminará teniendo premio en Europa.

El árbitro de Don Benito será el encargado de pitar el encuentro entre Bayer Leverkusen y Paris Saint-Germain de la tercera jornada de la fase de Liga de la Champions League. Uno de los encuentros de la jornada europea y su segundo duelo en Champions este año.

Su arbitraje en el derbi fue tan polémico que incluso Joan Laporta habló de él en la Asamblea de Compromisarios del pasado domingo: "No me gustó la actitud del árbitro; este señor nos ha expulsado a casi todos los jugadores nuestros que destacan, tiene un currículum con nosotros que solo hay que verlo. Siempre pasa alguna cosa. Da la casualidad de que es previo a un partido en el que se jugará el liderato de la Liga", dejó caer el presidente culé.

Ya es la segunda gran polémica que tiene el extremeño esta temporada tras la roja directa que le enseñó a Huijsen en el Real Sociedad-Real Madrid. Tras ese encuentro, Gil Manzano se pasó dos jornadas sin arbitrar.

No será el único árbitro español en esta jornada de Champions League, ya que De Burgos Bengoetxea debutará este curso en la máxima competición continental en el Atalanta - Slavia de Praga que se jugará este miércoles en Bérgamo.

En el caso del FC Barcelona, su encuentro en casa ante Olympiacos será dirigido por el suizo Urs Schnyder y en el VAR estará Fedayi San.