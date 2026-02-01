Premio final con mucho perdón

El partido del Barça levantó a más de uno del asiento llevándose las manos a la cabeza. “¿Cómo ha podido fallar eso?”, debió haberse escuchado en todos los hogares de aficionados blaugranas. A pesar de la poca puntería demostrada en uno de los estadios más complicados de LaLiga, los de Hansi Flick regresaron a la capital catalana con los tres puntos bajo el brazo, después de superar al Elche por 1-3, gracias a los tantos de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.

Demasiada clemencia ofrecieron los culers en el Martínez Valero y desaprovecharon la oportunidad de conseguir la mayor goleada de la temporada. Hasta en 30 ocasiones dispararon y en la famosa estadística de los goles esperados, el Barça elevó la cifra hasta los 6,24. Surrealista A más de uno se le vino a la cabeza el partido que jugaron en Anoeta contra la Real Sociedad, cuando las ocasiones desaprovechadas rompieron la racha de once victorias seguidas. Los de Hansi Flick son una máquina de generar, pero deben afinar la puntería si quieren acabar alzando títulos a final de curso. Especialmente errático estuvo Ferran quien, pese a anotar el segundo, falló lo infallable y reabrió el debate del delantero del equipo para esta temporada, pero también para la siguiente.

Por suerte, no hubo que lamentar daños mayores y el Barça mete presión a un Madrid que volverá a reencontrarse con el Santiago Bernabéu después de quedar fuera del top 8 de la Champions League. Los blancos, que se quedan a cuatro puntos de los blaugranas, reciben este mediodía (14:00 horas) a un Rayo Vallecano sediento de puntos para alejarse del descenso.

Lamine come aparte

La nota positiva del partido, nuevamente, fue el partidazo que se marcó el ‘10’ del Barça. Encadena tres partidos seguidos marcando por primera vez y ya ha igualado los goles que anotó el curso pasado en toda LaLiga: 9. Ahora bien, más allá de los registros estratosféricos, Lamine Yamal imprime una superioridad sobre el césped insultante, haciendo creer al resto de mortales que parezca sencillo esto de jugar a fútbol.

Su capacidad de lectura de juego está al alcance de muy pocos superdotados y anoche no tomó ni una mala decisión. Más no pudo hacer para que sus compañeros ampliasen la distancia en el marcador. El de Rocafonda vuelve a acercarse a aquella versión de futbolista total que ofreció durante el final del año pasado y que tanto necesitará el equipo si quiere mejorar esta temporada los éxitos de la anterior.

Tres palos más y ya van... ¡26!

La madera volvió a ser protagonista. El Barça envió tres balones al palo contra el Elche: uno de Olmo y dos de Ferran en la misma acción. Son 26 los disparos que los catalanes han estrellado contra el poste: 19 en LaLiga, tres en Champions y uno en Copa. Es el equipo de las cinco grandes ligas que lidera esta particular clasificación. Así se los reparten: Ferran (6), Olmo y Lamine (4), Raphinha y Rashford (3), Lewandowski y Fermín (2) y Eric y Koundé (1).