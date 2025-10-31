Una Premier sub-21 con cuatro equipos españoles y sin el Barça

Cuatro clubes españoles forman parte de la Premier. Sí, como lo leen. La liga inglesa organiza desde 2014 la Premier League International Cup, donde 32 canteras de toda Europa se enfrentan entre ellas desde agosto hasta mayo. Valencia, Athletic Club, Real Sociedad y Real Madrid, por primera vez en su historia, participan en la edición de este año, donde se ausenta de nuevo el FC Barcelona, que nunca ha disputado este torneo.

El club catalán ha rechazado la invitación por diferentes motivos. Muchos de los futbolistas que pueden jugar el torneo están en dinámica del primer equipo o luchando con el Barça Atlètic por ascender a Primera RFEF. Asimismo, la mayoría de los clubes que compiten en el torneo cuentan con tres equipos juveniles, mientras que los azulgranas solo disponen de dos.

Por otro lado, la competición, que cuenta con más nivel que la División de Honor que se celebra en España, convive con los parones internacionales. Las distintas selecciones inferiores del combinado nacional suelen echar mano de muchos canteranos del Barça, que se quedaría sin futbolistas para los duelos de la Premier League International Cup. Sin ir más lejos, el año pasado el filial catalán se vio obligado a suspender un encuentro por falta de efectivos.

Quien sí debuta este año es el Real Madrid, que participa con el filial. Los chicos de Álvaro Arbeloa suman un triunfo y un empate en sus dos primeros choques, pero dejaron escapar la victoria en el último instante en el encuentro de anoche en Southampton. El Castilla, que gracias a este torneo ha regresado a Europa 45 años después, está segundo a falta de dos jornadas, en las que se verán las caras con Everton y Manchester City.

El Villarreal, único español campeón de la Premier

El torneo, que se creó inicialmente con la intención de proporcionar a las academias Premier experiencias internacionales de alto nivel, cuenta con 16 clubes ingleses y otros 16 equipos europeos. Los 32 conjuntos están confeccionados en cuatro grupos distintos de ocho integrantes, y solo los dos mejores de cada uno de ellos se clasifican para los cuartos de final, a partido único al igual que las semifinales y la final.

En cada grupo forman parte cuatro canteras británicas y tantas otras internacionales, quienes disputan cuatro partidos en la fase de grupos, todos ellos en el Reino Unido. Además, el torneo, destinado a futbolistas sub-21, tiene una particularidad: los ingleses no pueden jugar entre ellos, solo se enfrentan contra clubes 'extranjeros', mientras que las canteras del resto de Europa únicamente compiten contra los conjuntos británicos.

En las ocho ediciones que se han celebrado, solo el Porto ha repetido triunfo, en 2017 y 2018. El resto de clubes que se han proclamado campeones son PSV, Crystal Palace, Manchester City, Bayern, Nottingham Forest y Villarreal, el único conjunto español que puede decir que ha ganado la Premier League.