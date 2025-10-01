La Premier no quita ojo a Ronald Araujo

El nombre de Ronald Araujo vuelve a sonar con fuerza en Inglaterra. Según informó el periodista Mark Brus, varios grandes de la Premier League, entre ellos Liverpool, Chelsea y Tottenham, siguen de cerca la situación contractual del central uruguayo.

El motivo es claro, sobre todo en lo que se refiere a la planificación deportiva del cojunto de Anfield Road: los ‘reds’ buscan alternativas de peso ante la posible salida de Ibrahima Konaté, que acaba contrato y todavía no ha alcanzado un acuerdo de renovación con clubes como el Real Madrid al acecho.

Desde Anfield ven en Araujo un perfil ideal para reforzar la defensa de Arne Slot, e incluso en Inglaterra se especula con que el Barça podría valorar su venta por una cifra cercana a los 50-60 millones de euros.

La postura del Barça

Sin embargo, la realidad en el Camp Nou es muy distinta. El FC Barcelona no se plantea en ningún caso desprenderse del uruguayo, especialmente tras un verano en el que el club ha perido a Iñigo Martínez rumbo a Arabia Saudí y con Eric Garcia pendiente de firmar su renovación.

Araujo es una pieza intocable para Hansi Flick y para la dirección deportiva, que ya demostró su confianza en el uruguayo renovando su contrato hasta 2031 el pasado mes de febrero tras los rumores de salida durante la Supercopa de España el mes anterior.

El técnico alemán, que lo ha recuperado para el once como primer compañero de Pau Cubarsí tras un año irregular de Ronald en su regreso postlesión en la Copa América, ha destacado su evolución: “Está mucho mejor que la temporada pasada, pero es normal. El curso pasado jugaron mucho juntos Cubarsí e Iñigo y sabían lo que tenían que hacer. En esta estamos probando más parejas y todos lo están haciendo muy bien, jugando con mucha confianza”, explicó tras la victoria en Newcastle. Antes del PSG, redobló sus elogios al uruguayo: "Tengo la máxima confianza y convicción en Araujo y nuestros capitanes. Estoy muy contento de tenerlo en la plantilla"

Más allá de las estadísticas defensivas, Araujo está limando errores tácticos del pasado bajo las órdenes de Flick para consolidarse como uno de los líderes defensivos del equipo. En partidos exigentes en los que el Barça no domina tanto el balón, como el estreno europeo en Newcastle, fue un muro infranqueable, mandando en la línea y achicando cada balón dividido.

Su compromiso y jerarquía, es el primer capitán en ausencia de Ter Stegen, lo convierten en un referente dentro y fuera del vestuario, una figura que el club, a día de hoy, ni se plantea la posibilidad de perder.