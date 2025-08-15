La Premier llama a Héctor Fort

Héctor Fort sigue acumulando pretendientes a la espera de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Tal y como avanzó SPORT este miércoles, el lateral de Les Corts está valorando las diferentes propuestas que tiene sobre la mesa y la semana que viene se decantará por una de ellas. Sin embargo, en los últimos días un club de la Premier ha irrumpido con fuerza.

Se trata del Aston Villa de Unai Emery quien, según el periodista Matteo Moretto ha preguntado por Héctor Fort. El exentrenador de Sevilla y Villarreal, entre otros, y el director deportivo del club de Birmingham, Monchi, son conocedores del potencial del mercado español y, en especial, de la Masia. Es por ello que han mostrado interés por el canterano del Barcelona. En este sentido, el hecho de que Emery y Fort formen parte de la misma agencia de representación podría facilitar la operación.

Justamente, el club inglés ya incorporó en la ventana de invierno a otro lateral español: Andrés Garcia. Los villanos pagaron 7 millones de euros al Levante UD para reforzar una posición en la que el valenciano tuvo que competir con Matty Cash. Sin embargo, tan solo jugó siete partidos en la Premier y no complicó con las expectativas. Así, todo apunta a que Garcia abandonará el Aston Villa. Sevilla, Betis, Valencia y equipos italianos ya se han interesado por su situación.

Unai Emery, Andrés García y Monchi, en la firma del contrato / Aston Villa

Un Aston Villa limitado

Ahora bien, no se espera que el club de Birmingham vaya a llevar a cabo un gran desembolso por Fort. Dentro de la locura de la Premier League en el mercado de fichajes, el Aston Villa se ha visto restringido por la multa de la UEFA y las restricciones que ella conlleva. De hecho, Monchi tan solo se ha gastado 37 millones, 30 en Evann Guessand y 7 en el central turco Yasin Özcan, que ha sido cedido al Anderlecht.

Por lo tanto, no es descartable que el club inglés platee un traspaso bajo o una cesión. La posibilidad de jugar en la liga inglesa supondría un aliciente para el prometedor lateral formado en la Masia. Sin embargo, tanto su prioridad como la del Barcelona es que tenga minutos para curtirse en la élite, algo que no tendría garantizado de entrada en Inglaterra.

Héctor Fort en un entrenamiento de pretemporada del Barça. / FC BARCELONA / SPORT

La modalidad de la operación

Héctor Fort también manejaba las ofertas de Paris FC y Mallorca, entre otros equipos, aunque esta última no acaba de convencerle. En cualquier caso, la dirección deportiva azulgrana valora al jugador como opción de futuro y es por ello que no quiere desvincularse del defensa. El club azulgrana estudiaría propuestas de cesión simple y también otras operaciones de traspaso manteniendo un porcentaje elevado de los derechos del jugador y una opción de recompra, como ha venido haciendo en los últimos tiempos con las jóvenes promesas que han abandonado las filas azulgranas.