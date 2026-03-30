La Premier y el Bayern también siguen a la alternativa del Barça a Bastoni

Alessandro Bastoni es el principal objetivo del FC Barcelona para reforzar el eje de la defensa en el próximo mercado de verano, pero la dirección deportiva blaugrana está haciendo los deberes y el defensa del Inter de Milán no es la única opción que se contempla. De hecho, ya es consciente de que si apuesta por otro de los nombres de la lista, Evan Ndicka, va a encontrar una fuerte competencia en varios de los clubes de la Premier League y el gigante de la Bundesliga, el Bayern Múnich.

Como informó SPORT a principios del mes de marzo, el Barça realizó las consultas iniciales para conocer de manera exacta cuál es la situación del central zurdo de la AS Roma. Se trató de un primer movimiento en torno al central costamarfileño para saber qué opciones puede manejar en el próximo mercado de fichajes, aunque el hecho de que Alesandro Bastoni parezca predispuesto a escuchar la oferta blaugrana y de que el Inter tampoco se cierre a una posible negociación mantienen al italiano como la primera apuesta en la agenda.

Las buenas prestaciones de Ndika con la Roma no solo han llamado la atención del Barça, pues en Inglaterra aseguran que el Tottenham y el Liverpool también han preguntado por él. Según el portal 'CaughtOffside', el conjunto italiano no quiere precindir de un jugador fundamental en el eje de su defensa, pero su traspaso ayudaría a aliviar los problemas financieros del club capitalino. De ahí que estaría dispuesto a escuchar las ofertas por su jugador que estén por encima de los 45 millones de euros.

Interés de la Premier y la Bundesliga

De hecho, en la información añaden los nombres de Manchester United y Bayern Múnich como otros clubes interesados en Ndika y recuerdan que el pasado verano rechazaron una oferta del Al Nassr por su contratación. Sin embargo, si uno de los 'grandes' de Europa decidiera apostar por Evan, la situación puede cambiar por las citadas urgencias económicas.

Nacido en París pero internacional por Costa de Marfil (27 partidos), Ndika cumplirá 27 años el próximo 20 de agosto y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Con la Roma ha disputado esta temporada 35 partidos entre Serie A, Coppa Italia y Europa League (2.903 minutos, 5 goles) pese a estar ausente durante la disputa de la Copa África de Naciones y es titular indiscutible para Gian Piero Gasperini cuando está a su disposición. Su poderío físico (1,92 metros) no le impiden ser un central rápido y el hecho de ser zurdo y tener un buen manejo de balón hacen que pueda ser una buena alternativa.

Bastoni y Ndicka son dos de los nombres en la agenda de Deco para reforzar el eje de la defensa, pero no se trata de los únicos candidatos. También está muy atento al internacional holandés del Tottenham Micky Van de Ven que podría intentar forzar su salida de los 'Spurs' a los que llegó en la campaña 2023/24. A punto de cumplir 25 años (19-04-2001) tiene firmado hasta junio de 2029.

Van de Ven también es un central zurdo alto y potente (1,93) y con buen manejo de pelota que además se puede adaptar al lateral. (El precio de traspaso inicial que se maneja es muy similar al de los otros candidatos y rondaría los 65 millones de euros, aunque en todos los casos el Barça intentaría rebajar estas pretensiones.