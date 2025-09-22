Todos los premiados de la gala del Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro ha encumbrado a Aitana Bonmatí y a Ousmane Dembélé como mejores jugadores de la temporada, pero estos no serán ni mucho menos los únicos premiados de la noche. La ceremonia reconoce, entre otros, a los mejores jugadores jóvenes, entrenadores y equipos tanto en categoría masculina como femenina

Lamine Yamal fue el primer premiado de la noche al llevarse el trofeo Kopa, que acredita al mejor futbolista joven de la temporada y que ya conquistó en 2024. De este modo, el de Rocafonda se convierte en el primer futbolista en conquistar este galardón en dos ocasiones.

El galardón a mejor joven de la temporada estuvo teñido de azulgrana, pues Vicky López fue la ganadora del trofeo Kopa en categoría femenina. La madrileña obtuvo el merecido reconocimiento a su año de consolidación tanto con el Barça como con la selección española.

Lamine y Vicky, premiados / X

De una leyenda del Madrid pasamos a una leyenda del FC Barcelona con la entrega del trofeo Johan Cruyff, que acredita al mejor entrenador de la temporada. Sarina Wiegman, campeona de la Eurocopa con Inglaterra, fue la ganadora en categoría femenina y Luis Enrique, campeón de Champions con el PSG, se coronó en categoría masculina.

Una vez reconocida la labor de los entrenadores llegó el turno de los porteros con la entrega del trofeo Yashin, que encumbró a Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City) en categoría masculina y a Hannah Hampton en categoría femenina.

De una área a otra, el siguiente premio fue para los mejores delanteros de la temporada. De nuevo con representación azulgrana, Ewa Pajor se llevó el premio Gerd Müller en categoría femenina y Viktor Gyökeres hizo lo propio en categoría masculina.

El Trofeo Gerd Muller fue para Ewa Pajor y Viktor Gyökeres / X

Llegado el momento de premiar a los mejores equipos de la temporada, la consecución de la Champions League fue claramente el factor desequilibrante. De este modo, Arsenal y PSG fueron los galardonados en esta categoría.

Fuera de lo estrictamente deportivo, el premio Sócrates fue entregado a la Fundación Xana, impulsada por Luis Enrique y su familia. Sira Martínez, hija del técnico del PSG, fue la encargada de recoger el galardón.

El colofón final de la ceremonia llegó con la entrega del Balón de Oro. Aitana Bonmatí certificó su histórica triple corona en categoría femenina, mientras que Ousmane Dembélé fue el esperado ganador en categoría masculina.