Preguntas y respuestas de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona: todo lo que debes saber

El FC Barcelona y sus socios vivirán este domingo 15 de marzo de 2026 en el Spotify Camp Nou una jornada muy especial. Uno de esos días en los que el 'Més que un club' cobra aún más sentido. Además de disfrutar de los partidos de sus equipos, entre ellos el de fútbol masculino contra el Sevilla en el Spotify Camp Nou, los propietarios de la entidad culé escogerán en las urnas al presidente que dirigirá la institución hasta 2031, esto es, durante los próximos cinco años.

La masa social del Barça deberá escoger entre Joan Laporta y Víctor Font en las decimoquintas elecciones de la historia del club, las novenas desde la llegada de la democracia en España. Repasamos todas las claves de los comicios.

¿Quién y cuándo puede votar?

El censo electoral del Barcelona es universal. Un total de 114.504 personas (86.646 hombres y 27.858 mujeres) están citadas en las urnas este domingo. Para tener derecho a voto, los socios deben cumplir estas condiciones:

Ser mayor de edad y no estar legalmente incapacitado

Tener una antigüedad mínima como socio de un año

No tener suspendida la condición de socio

Estar incluido en el censo electoral vigente

El horario de votación será de 09.00 horas a 21.00 horas.

¿Dónde y cómo se puede votar?

El Barça habilitará cinco puntos de votación en las cuatro demarcaciones provinciales de Catalunya: Barcelona (Spotify Camp Nou), Girona (Casa de Cultura), Lleida (Delegación de la Federació Catalana de Futbol) y Tarragona (Diputació de Tarragona). Y otro en el Principado de Andorra (Palau de Congressos). Cualquier socio podrá votar en cualquiera de estas demarcaciones. A diferencia de los comicios de 2021, en esta ocasión no estará disponible el voto por correo.

En el Spotify Camp Nou, los socios podrán acceder al recinto del Spotify Camp Nou por los Accesos 9, 12 y 15. Para acceder a la zona de votaciones deberán dirigirse a la zona de la rampa sur del Palau. Habrá personas gestoras de colas que velarán por el correcto funcionamiento en cada fila y apoyo de señalización para mantener el orden. Las mesas estarán ordenadas alfabéticamente, pero dado que se trata de un censo universal, los socios y socias podrán ejercer su derecho a voto en cualquiera de las mesas.

Puntos de votación en el Spotify Camp Nou / Marc Creus

Habrá 110 mesas electorales en Barcelona (92.563 electores), 5 en Girona (5.011), 4 en Tarragona (4.086), 2 en Lleida (1.895) y 1 en Andorra (705).

¿Cómo son las mesas y las papeletas?

Cada mesa electoral quedará constituida por un presidente y un vocal y dispondrá de una urna, un modelo oficial de hoja de seguimiento de votaciones, un modelo oficial de acta de escrutinio y de dos bolsas para guardar los sobres y las papeletas en la urna una vez finalizado el recuento.

Las papeletas de voto serán físicas y tendrán que ser introducidas en un sobre antes de ser depositadas en la urna. Evidentemente, se podrá votar en blanco. Para ejercer el derecho a sufragio, los socios deberán presentar el DNI o un documento oficial que acredite su identidad como el carnet de conducir o el pasaporte. Para los extranjeros solo será válido el pasaporte. No se aceptarán fotocopias de ninguno de estos documentos.

¿Habrá puntos de votación secreta?

Sí. Justo entre el Palau Blaugrana y el colegio electoral se habilitarán ocho puntos de votación secreta.

Las claves de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026 / Marc Creus

¿Cómo será el escrutinio?

Después de la jornada electoral, y en presencia del notario y de los representantes de las candidaturas, las urnas serán desprecintadas, se procederá al recuento de papeletas y se confeccionará un acta del resultado. Todas las actas serán enviadas al club mediante 'signaturit' y serán entregadas a la Mesa Electoral, que las custodiará y las sumará al escrutinio. Este será el procedimiento.

Cuando la Mesa Electoral da la orden, comienza el recuento Se desprecintan las urnas Los presidentes/as de cada mesa abren los sobres y leen las papeletas en voz alta Cada papeleta se acumula en el punzón correspondiente ubicado en cada mesa El/la vocal apunta cada voto en la hoja de recuento de votos El presidente/a apunta en el acta de escrutinio el resultado: los votos de cada candidato, los votos en blanco y los nulos, que deben cuadrar con el total de socios y socias que han votado en esa mesa Si hay alguna incidencia, debe anotarse en el espacio de observaciones del acta El presidente/a y el/la vocal firman el acta de escrutinio y la hacen llegar a la Mesa Electoral

El dispositivo club y los servicios de atención a los socios

435 trabajadores (350 personas del club y 85 externas) se encargarán de que todo funcione con normalidad durante los comicios. Los socios dispondrán de diferentes servicios de atención personalizada: además de l'Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB), que permanecerá abierta para trámites, también habrá servicio de información y atención telefónica (934963600), tres puntos de atención ubicados en el Bulevar y en el acceso 15 y servicio de Cruz Roja.