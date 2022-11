Las preguntas que deja la sanción de Piqué

El Comité de Competición ha sancionado al ex futbolista con cuatro partidos Ante un escenario tan peculiar es normal que se formulen ciertas dudas sobre el castigo

El Comité de Competición ha dado a conocer esta mañana la sanción a Gerard Piqué por sus palabras con Gil Manzano en el túnel de vestuario de El Sadar en el partido ante Osasuna.

El central azulgrana, que se retiró como futbolista profesional tras el pitido final, ha sido sancionado con cuatro partidos. Ante un escenario tan peculiar como el de recibir una dura sanción en el último encuentro como profesional, es totalmente comprensible que se formulen ciertas dudas sobre el castigo.

¿Cuándo caducan los partidos de sanción?

Según el Código Disciplinario, "las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según sean muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la comisión de la infracción". En el caso de Piqué, al ser considerada una infracción grave, se eliminaría al año de inactividad.

¿Cuándo podría cumplirlos?

Por lo tanto, el central de la Bonanova podría cumplir los cuatro partidos si decidiera volver a jugar a fútbol antes de que pase un año en cualquier entidad que participe en alguna competición que esté bajo el marco legal del citado Código Disciplinario.

¿Le afectarán a la Kings League?

La 'Kings League' es una competición de 'fútbol 7' fundada este mismo año por Gerard Piqué, presidente de la misma, con la colaboración del streamer Ibai Llanos. Está compuesta por 12 equipos dirigidos por creadores de contenido.

El proyecto que presentó Piqué tras retirarse oficialmente del fútbol profesional, arrancará el próximo uno de enero y en principio no participará en ninguno de los equipos.

Por lo tanto, y si el mismo no decide lo contrario, la sanción del Comité de LaLiga no afectará para nada al desarrollo de la 'Kings League': primero, porque preside la misma, segundo, porque no forma parte de ninguno de los equipos participantes.