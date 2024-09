Las preguntas que deberá responder Joan Laporta en rueda de prensa

Es el momento de dar la cara. Coincidiendo con la finalización del mercado de fichajes y con el primer parón de selecciones en el que el Barça llega como líder en solitario y un pleno de victorias, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha convocado una rueda de prensa para este martes a partir de las 12:30 horas en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou.

El máximo mandatario de la entidad blaugrana no comparecía de forma pública en rueda de prensa desde hace más de un mes, coincidiendo con la presentación de Hansi Flick el 25 de julio. En aquella ocasión, el técnico alemán era el gran protagonista, aunque Laporta también recibió alguna pregunta por parte de los periodistas.

En estas cinco semanas, en un club del nivel de eferverscencia del FC Barcelona han pasado muchas cosas y su presidente deberá dar explicaciones sobre todas ellas. Así pues, se prevé una rueda de prensa extensa con el habitual discurso optimista de Laporta ante las preguntas de los periodistas. A continuación, tratamos de analizar algunos de los temas que serán tratados este martes públicamente.

Mercado de fichajes

Este verano se vislumbraba como uno de los más importantes de los últimos años en Can Barça. La salida de Xavi Hernández, de quién probablemente le preguntarán por su relación tras ser despedido, hacía entrever una revolución en el vestuario culé. ¿Por qué el club no ha alcanzado la regla 1:1 en todo el verano? Las señales que ha mandado el club a lo largo de los últimos meses es que la dirección deportiva podría operar con normalidad en esta ventana de transferencias, pero no ha sido así.

Las únicas entradas han sido las de Dani Olmo y Pau Víctor. El primero, sin poder ser inscrito hasta la tercera jornada de LaLiga por inexistencia de margen salarial; el segundo, abonando la opción de compra que tenía el Barça sobre él, tras estar cedido la temporada pasada en el filial azulgrana.

Mikel Merino, Dani Olmo y Nico Williams son tres futbolistas que han sonado para el FC Barcelona este verano / EFE

¿Por qué no se ha fichado a Nico Williams? El delantero del Athletic Club ha sido la gran prioridad del club para reforzarse este verano y, a pesar de transmitir confianza sobre su incorporación, esta no se ha llevado a cabo. ¿El jugador había dado el 'sí' y no ha habido luz verde por falta de garantías para inscribirle?

También deberá dar explicacione a la salida de Ilkay Gündogan, uno de los mejores futbolistas de la temporada pasada. Tras solo un curso de blaugrana, el centrocampista puso rumbo de vuelta al Manchester City a coste cero, a pesar de tener un año más de contrato.

Acuerdos con patrocinadores

La desesperada búsqueda de dinero para poder regresar a la regla 1:1 en el mercado de fichajes ha empujado a la junta directiva a ampliar el acuerdo con Aramark, proveedora de servicios de hostelería y catering del club. La empresa pagó los 40 millones de euros que debía Libero, a cambio de la adjudicación de catering del Espai Barça durante los próximos 25 años. ¿Hasta qué punto es responsable este acuerdo?

Dani Olmo posando con la camiseta del FC Barcelona / @fcbarcelona

Por otra parte, el acuerdo con Nike que estaba cerca de cerrarse, todavía no se ha oficializado. Dicho impulso habría ayudado al club catalán a afrontar con mayores garantías el mercado de fichajes ¿En qué punto se encuentran las negociaciones? Y a todo esto, ¿Deco se encuentra con fuerzas y gnas de seguir siendo el director deportivo del club? Complicado el papel del ejecutivo luso este verano.

Spotify Camp Nou

Esta temporada debe ser la del regreso parcial de la afición al Spotify Camp Nou. La primera idea del club era la de volver a Les Corts, aprovechando los actos de celebración del 125 aniversario del club, a finales de noviembre. Sin embargo, todo apunta a que esta previsión deberá retrasarse. Tras descartar llegar a noviembre, ya se habla de diciembre e, incluso, en palabras del propio Laporta, en enero. Sin rodeos, ¿cuándo volverá a jugar el Barça en el Spotify Camp Nou?

Estado actual de las obras del nuevo Spotify Camp Nou / FCB

La oposición se activa

Con la marea revuelta, siempre salta la oposición a la palestra. Ha pasado siempre y ahora no es una excepción. Víctor Font, quien fue el segundo candidato con más votos en las elecciones a la presidencia de 2021, nunca ha llegado a bajar del escenario; aunque recientemente ha activado más el altavoz y ha denunciado la mala gestión de Laporta.

Víctor Font durante la rueda de prensa de balance de la temporada 2023/24 / Javi Ferrándiz

Por otra parte, también ha salido a la luz una plataforma de socios llamada 'Som un clam', liderada por Joan Camprubí, quien, también prepara el terreno hacia las próximas elecciones de 2026. ¿Qué opinión le merecen al presidente del Barça estos movimientos a menos de dos años de los próximos comicios?

La Superliga

Aunque ya no sea uno de los temas más candentes de la agenda mediática, el FC Barcelona sigue subido al barco de la Superliga europea, junto al Real Madrid, los dos únicos clubes que siguen dando apoyo a esta iniciativa. ¿En qué punto se encuentran las relaciones con la UEFA? ¿Le convence el nuevo formato de la Champions League?