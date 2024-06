La pregunta que debería preocupar sobre el futuro de Lamine

El referente en el campo de la fisioterapia y especializado en lesiones y readaptación deportiva Juanjo Brau dejó muchos titulares y reflexiones interesantes en su paso por la Posesión, el espacio de debate y tertulia de SPORT. Gracias a la experiencia que él vivió con Messi y muchos otros jugadores del Barça, Brau habló claro y pidió prudencia y acompañamiento psicológico para Lamine Yamal, para protegerlo de un contexto insólito para un chico de 16 años.

Para analizar el fenómeno Lamine Yamal, Juanjo Brau empezó por conceptos básicos: "Es verdad que está en un período de formación y hay que saber que hay una edad cronológica y una edad biológica y no siempre van a la par. Hay que respetar la edad biológica". Ante el temor expresado por el periodista Bernat Soler de que haya el riesgo de quemar al jugador de rocafonda, Juanjo Brau explicó que "tenemos que plantearnos que cuando este chico tenga 21 años ya llevará 5 temporadas en el primer equipo".

"El peligro es más mental que físico"

Sobre si esta circunstancia tiene asociada un riesgo físico, el experto en fisioterapia sorprendió explicando que "a estas edades más que el físico lo que más me preocupa es el tema mental" y en este aspecto espetó: "¿Quién acompaña al jugador en este proceso? Este futbolista hace un año hacía vida normal y ahora no puede salir por la calle y yo siempre he pensado que a estos niños se les tiene que acompañar porque este es un proceso demasiado maduro para él".

Su preparador de confianza, Juanjo Brau, lleva semanas trabajando con Messi / FCB

Juanjo Brau ha vivido muchos años el día a día del vestuario del Barça y entiende que "en su equipo y con la selección no está permitido ni empatar, tiene que recibir una presión añadida y en el barça llegará un momento que tendremos necesidad de él como nos pasó con Messi".

Riesgos evidentes

Juanjo Brau no desmiente a los que consideran que es un peligro jugar tantos partidos siendo menor de edad: "Hoy en día tenemos muchos parámetros físicos para determinar la carga de entrenamiento pero ya tenemos experiencias con jugadores muy jóvenes que con 21 años han sumado 300 partidos y lo cierto es que a nivel físico estas cargas físicas no son las adecuadas".

Lamine se marcha de Gvardiol en el partido entre España y Croacia. / Pablo Garcia/RFEF

Brau insiste en que "Lamine tiene 16 años y compite con jugadores que le doblan la edad y que tienen una fortaleza física muy superior. Tenemos que ir con mucho cuidado.Esto ya nos pasó con Bojan. Por ello creo que a la hora de dosificar a estos jugadores sería mejor que se ahorrasen participar en un torneo como la Eurocopa"".

Una reflexión diferente

En este aspecto el ex trabajador del Barça se ha atrevido con una reflexión que va más allá de sus competencias: "no tengo claro si la progresión de este jugador era para que llegara a debutar ahora o si todo es fruto de las urgencias deportivas que tenemos" Brau que empezó trabajando en la cantera del Barça añadió que "tenemos un fútbol base espectacular" y dejó entrever que sería deseable poder programar las irrupciones de los canteranos independientemente del contexto del primer equipo.