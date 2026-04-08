La predicción del Superordenador de OPTA en el Barça - Atlético de cuartos de final de la Champions League

La Champions entra en su fase más decisiva para Barça y Atlético, que se miden este miércoles por la noche en la ida de los cuartos de final de la competición. Los blaugrana reciben a los colchoneros tras haber ganado su encuentro de Liga disputado en el Metropolitano gracias a un gol en los últimos instantes de Lewandowski. Este triunfo sirvió para hacer buena la derrota del Real Madrid en Mallorca y situarse con una ventaja de siete puntos al frente del liderato.

Cada partido, sin embargo, es una historia diferente, como se vio en la eliminatoria de Copa del Rey entre ambos, cuando los madrileños ganaron 4-0 en casa y, en cambio, cayeron 3-0 en Barcelona. Así, todo está por decidirse en el doble enfrentamiento entre Barça y Atlético, esta vez en Europa. De ahí que las predicciones sean interesantes, sobre todo si llegan tras un estudio estadístico exhaustivo como el que elabora OPTA a través de su Superordenador, que usa miles de datos para proyectar un posible resultado. Esto es fútbol y es impredecible, pero el resultado sí ayuda a colgar el papel de favorito a uno u a otro.

El fútbol, el deporte menos predecible

En este caso, las simulaciones elaboradas por Opta sitúan al conjunto blaugrana con un 68,29% de probabilidades de alcanzar las semifinales. Los números premian su capacidad ofensiva, el volumen de ocasiones generadas y el control de los partidos, factores que suelen correlacionar con éxito en competiciones europeas. Aunque aquí no se valora solo lo bueno del equipo de Hansi Flick. De hecho, el modelo también introduce un matiz: la irregularidad defensiva en escenarios de alta exigencia, que reduce el grado de certeza que sugieren las estadísticas. No es una debilidad estructural, pero sí un elemento que mantiene abierta la eliminatoria.

Hansi Flick, abandonando la sala de prensa de la Ciutat Esportiva / VALENTÍ ENRICH

Al otro lado aparece el Atlético de Madrid, al que OPTA da un 31,71 de opciones de superar la eliminatoria de cuartos de final de la Champions. Se trata de un porcentaje menor, aunque coherente con un equipo acostumbrado a competir bien más allá de que los resultados, sobre todo en Europa, no hayan sido los esperados con Diego Simeone en el banquillo.

El escenario, en definitiva, es claro: el Barça parte con ventaja en los números, pero el Atlético se acerca a un 30% de opciones de pasar, según el Superordenador, y no se trata este de un porcentaje menor. La realidad empezará a pooner las predicciones en su sitio este mismo miércoles por la noche en el Spotify Camp Nou.