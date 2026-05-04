Los precios desorbitados del Clásico: de 2.500 a 12.000 euros y agotadas las entradas normales

El FC Barcelona puede ganar el título de liga la semana que viene ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Un hecho histórico jamás visto en la historia de los enfrentamientos entre Barça y Madrid. El Clásico se recibirá en la Ciudad Condal como una gran 'final', que puede traducirse en una fiesta por todo lo alto.

Las calles ya se preparan para una posible celebración. El Barça solamente necesita puntuar para cantar el alirón. Le vale tanto la victoria como el empate, y además ante su afición, lo que hace pensar que se van a dar los hechos. En caso de que el Barça gane la liga, el lunes, se produciria la gira por toda la ciudad.

Entradas agotadas

Es un día importante para el club, y también 'El Clásico', a la hora de generar ingresos. El Barça-Madrid, el partido más seguido del planeta, reunió a prácticamente tres millones de espectadores únicos, concretamente a 2,9, en el partido de ida. La final de Copa del Rey del año pasado la vieron 3.348.000 espectadores, obteniendo una cuota de pantalla del 46,8%.

Con un aforamiento de 62.652 aficionados, el Barça ha logrado el lleno absoluto. No queda ni una entrada disponible para el domingo, y todos los abonos se ocuparán en el Clásico. Los precios, según la zona del estadio, eran los siguientes: 499€ en Córner 2 superior, 599€ en Córner 1, 749€ en Lateral 2 inferior y 799€ en Tribuna 1.

Unas cifras, para muchos, inalcanzables. Un asunto muy presente desde la vuelta al feudo azulgrana, que el club justifica por la necesidad de compensar ingresos ante el aforo reducido, aunque, a priori, estos precios deberían ir ajustándose.

La zona de 'Players Zone' para 'El Clásico' / SPORT.es

Solamente quedan disponibles los asientos VIP

Con el 'sold out' de la entrada general, tan solo quedan los asientos de la experiencia VIP, que arrancan en 2.500 euros en el 'VIP Córner' o 2.950 euros en la 'VIP tribuna'. Para los grandes empresarios, el Barça recomienda la opción de 10.000 euros del Palco Presidencial, con Acceso privado a la sala VIP del Palco Presidencial, Catering premium del más alto nivel y asientos en la línea del medio campo, dentro del propio Palco. No es el precio más caro, el 'Players Zone' alcanza los 12.500 euros, cuando normalmente superan solamente los 500 euros.

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Las experiencias VIP para vivir el Clásico arrancan en 1.750€ en su versión estándar, mientras que la VIP Premium asciende hasta los 2.250€.