El precio de Kroupi puede ponerse por las nubes para el Barça

Junior Eli Kroupi es uno de los pocos delanteros que el Barça maneja como alternativa a Julián Álvarez, objetivo absolutamente prioritario para reforzar el ataque blaugrana. El joven delantero del Bournemouth ha sido seguido con muchísima atención durante toda la temporada por el área deportiva y creen que tiene la calidad y las características futbolistícas para triunfar en el Camp Nou. En el Barça veían esta operación más hacia el futuro por la juventud del futbolista, pero todo indica que Kroupi saldrá ya en este mercado de verano ante la escasez de delanteros. El principal problema ahora es la alta tasación a la que podría llegar el goleador porque varios equipos de la Premier están preguntando por él y se venderá muy caro si es que sale.

El Bournemouth ha repetido por activa y por pasiva que no piensa negociar por Kroupi, pero las ofertas que pueden llegar serían prácticamente irrechazables. El PSG hizo una consulta sobre Kroupi hace unas semanas aunque por el momento no se ha movido a la espera de cerrar su fichaje prioritario en ataque, que es Diomandé, del Leipzig. Ahora, el Tottenham prepara una oferta de unos 100 millones de euros para fichar al talentoso delantero de tan solo 19 años y esa cantidad sería la que podría acabar de convencer al Bournemouth de abrir la puerta a una salida, tal y como avanza 'TeamTalk'

Kroupi ha sido una de las sensaciones de la Premier y su valoración se ha multiplicado de los 22 millones a inicios de temporada a los más de 70 millones en los que estaría tasado ahora. Ha dejado de ser un proyecto de futbolista para convertirse en una realidad y en el Barça los informes son muy buenos aunque creen que se trata de un fichaje de riesgo, sobre todo por el precio al que podría llegar la operación. Por el momento, el Barça está informado de sus movimientos aunque no ha abierto una negociación oficial a la espera de ver cómo acaba todo el caso Julián Álvarez.

Los 100 millones de euros del Tottenham pueden marcar un antes y un después en las negociaciones por Kroupi, un jugador que también gusta mucho en el Arsenal, en el Chelsea y en el PSG. Los equipos ingleses suelen pagar auténticos sobreprecios en este tipo de operaciones y descolocan a sus rivales con ofertas fuera de mercado. El Barça no piensa llegar a estas cifras por Kroupi, un futbolista que se alejaría casi de forma irremediable si acaba saliendo este verano.

En el club blaugrana, por ahora, mantienen la calma con la convicción de que Julián Álvarez acabará tarde o temprano como blaugrana ya que el Atlético se verá obligado a mover ficha. Es el escenario que se maneja y que podría entrar en sus días decisivos cuando finalice el Mundial. Si la operación falla, en el club ya son conscientes que será muy, muy complicado fichar a un '9' porque los precios están por las nubes y hay pocos futbolistas que puedan encajar.