Los precedentes que marcan el caso Julián Álvarez

El mercado de fichajes ha saltado por los aires tras las explosivas declaraciones de Julián Álvarez. El delantero argentino, justo después de la victoria de la albiceleste frente a Austria, rompió su silencio de forma tajante: "Hablé con la gente del club con la que tenía que hablar y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño".

Aunque evitó mencionar expresamente al FC Barcelona, en el entorno futbolístico se da por hecho que el conjunto azulgrana es el destino que más seduce al atacante. En el Barça, además, ven en él a una pieza capaz de liderar, junto a otros jóvenes, el proyecto deportivo de la próxima década.

Julián Álvarez: "Lo mejor para mi futuro es hacer una transferencia" / ESPN

La reacción en las oficinas del Riyadh Air Metropolitano no se ha hecho esperar y ha sido de máxima indignación. Con contrato hasta 2030, la directiva colchonera, encabezada por Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín, se ha atrincherado en una postura innegociable: Julián Álvarez no está en venta. Quien quiera hacerse con sus servicios deberá abonar íntegramente su cláusula de rescisión, fijada en unos prohibitivos 500 millones de euros.

Es más, el Atlético ya estudia posibles acciones ante la FIFA contra el Barça por un presunto caso de 'tampering' —contactar con un futbolista sin la autorización de su club—, elevando la tensión institucional entre ambas entidades. Así lo ha confirmado Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club madrileño.

La cláusula como vía de escape

Esta postura inflexible no es nueva; forma parte del ADN negociador del Atlético de Madrid cuando se trata de sus principales estrellas. Históricamente, el club madrileño ha preferido asumir el desgaste mediático e incluso judicial antes que rebajar un solo euro de las cantidades fijadas en los contratos.

Los precedentes respaldan la postura del Atlético. El caso más evidente es el de Antoine Griezmann, que en 2019 acabó fichando por el FC Barcelona después de meses de rumores y negociaciones soterradas. El club azulgrana terminó depositando los 120 millones de euros de la cláusula en la sede de LaLiga, mientras que el Atlético denunció la operación y posteriormente obtuvo una compensación adicional de 15 millones.

Bartomeu, durante la presentación de Griezmann / VALENTÍ ENRICH

Ese mismo verano, Lucas Hernández puso rumbo al Bayern de Múnich. Aunque la operación se formalizó como un traspaso, el importe ascendió exactamente a los 80 millones de euros fijados en su cláusula, una muestra más de que la entidad rojiblanca no acostumbra a rebajar sus exigencias cuando se trata de sus principales activos.

La historia se repitió con Rodri Hernández. Convertido en una prioridad para Pep Guardiola, el centrocampista solo pudo salir rumbo al Manchester City después de que el club inglés abonara íntegramente los 70 millones de euros estipulados en su contrato.

Quizá el episodio más traumático para el Atlético fue el protagonizado por Thomas Partey en 2020. El Arsenal ejecutó su cláusula de 50 millones de euros a escasos minutos del cierre del mercado y sin previo aviso, dejando a la dirección deportiva sin margen de maniobra y obligando al club a reaccionar de urgencia para incorporar a Geoffrey Kondogbia.

La excepción de João Félix

Dentro de este historial de firmeza existe una excepción reciente: la salida de João Félix al Chelsea por 52 millones de euros en el verano de 2024. Sin embargo, aquel caso respondía a una realidad muy distinta a la que vive hoy Julián Álvarez.

Joao Félix, en su etapa en el Chelsea / EFE

La relación entre el portugués, Diego Pablo Simeone y buena parte de la afición estaba completamente rota. Tras varias cesiones, mantenerlo en la plantilla suponía un problema tanto deportivo como económico. El Atlético concluyó que una venta a la baja era menos perjudicial que prolongar una situación insostenible y, de forma excepcional, aceptó negociar muy lejos de la cláusula original.

Un pulso de desgaste para el Barça

El escenario actual sitúa a Julián Álvarez más cerca de los casos de Griezmann o Rodri que del de João Félix. Aunque la relación con Simeone parece estar algo desgastada, la directiva lo ve como uno de los grandes referentes del proyecto.

Si Joan Laporta quiere convertir en realidad el deseo del delantero argentino de vestir de azulgrana, el Barça ya sabe perfectamente a qué se enfrenta: en el Metropolitano no habrá descuentos, a priori. Solo un largo pulso de desgaste cuyo desenlace, por ahora, sigue siendo una incógnita.