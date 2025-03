Un precedente en contra del Barça

Lío monumental el que ha provocado esta mañana el Juez Único de Competiciones Profesionales, José Alberto Peláez, fijando el partido entre el Barça y Osasuna, correspondiente a la jornada 27 y aplazado en su día por la muerte del doctor Carles Miñarro, para el jueves 27 de marzo, en pleno parón de selecciones.

Tanto el Barça como Osasuna han decidido recurrir la decisión, pues no podrían contar con todos sus jugadores. Hansi Flick difícilmente podría contar con Raphinha y Ronald Araujo, mientras Osasuna podría quedarse sin la participación de Ante Budimir y el central Boyomo. De hecho, ambos equipos eran partidarios de dejar el partido para la recta final del campeonato y que se jugase entre las jornadas 37 y 38.

Peláez, sin embargo, ha decidido que el partido se dispute la semana que viene pues es "la fecha más próxima posible en lo que al calendario actual se refiere para así garantizar que la competición no se vea alterada más allá de la propia suspensión inicial del partido. Así, se causa la menor incidencia, tanto sobre el calendario deportivo aprobado al principio de la temporada como sobre la clasificación final".

La situación tiene un precedente que no es demasiado favorable al recurso azulgrana. Según apunta Marca, el partido de Copa entre el Jove Español y la Real Sociedad que se aplazó por la DANA acabó siendo fijado para un 21 de noviembre. Presentó recurso el equipo vasco, pues la fecha coincidía con un retorno de selecciones e Imanol Alguacil se quedaba sin 14 jugadores. El Juez Único desestimó el recurso con el siguiente texto: "El hecho de no poder alinear a determinados futbolistas por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales no es invocable para aplazar un encuentro".

Mal precedente para el recurso del Barça, que sí puede tener a favor lo que pasó en un Celta - Real Madrid en 2017. Dicho encuentro se aplazó por el mal estado de la cubierta de Balaídos. El partido acabó disputándose entre las jornadas 37 y 38, como quieren hacer ahora Barça y Osasuna. El Real Madrid ganó aquel encuentro y en la última jornada se proclamó campeón de Liga.

Por cierto, el propio Peláez fijó la semana pasada el encuentro aplazado de la jornada 26 entre el Villarreal y el Espanyol para el día 27 de abril. Nada de ponerlo en la fecha más cercana posible. Lo hizo tras aceptar un recurso de ambos equipos.