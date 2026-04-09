El precedente de la acción entre Pubill y Musso contra el Barça que sí se señaló como penalti... ¡y en la Champions!

El Atlético de Madrid asestó un duro golpe al Barça en el Spotify Camp Nou. De la mano de Julián Álvarez y Sørloth, el conjunto rojiblanco obtuvo un valioso 0-2 de su visita al feudo azulgrana que deja muy encarrilada la eliminatoria a su favor, más teniendo en cuenta que el decisivo partido de vuelta se jugará en el Riyadh Air Metropolitano

El primer asalto de la eliminatoria entre culers y colchoneros estuvo profundamente marcada por dos acciones: una al final de la primera parte y otra en los primeros compases de la segunda. Primero llegó la justa expulsión de Pau Cubarsí tras derribar a Giuliano Simeone en situación de último hombre, que no tardó en derivar en el golazo de falta de Julián Álvarez, y después la gran polémica entre Marc Pubill y Juan Musso.

Pocos minutos después de salir del túnel de vestuarios, Musso puso el balón en juego con el pie para jugar con Pubill, que no estaba atento a la acción y lo paró con las manos. Los jugadores del Barça clamaron pidiendo penalti, pero ni el colegiado Istvan Kovacs ni sus asistentes desde el VAR consideraron que esta acción fuese punible.

La acción ha generado todo tipo de opiniones, ya que se trata de un lance inocente e involuntario pero que con el reglamento en la mano debería ser castigado. Además, las protestas de los jugadores azulgranas no son azulgranas, ya que existe un precedente en la propia Champions League que las valida.

La acción que ha recordado a la de Pubill y Musso tuvo lugar el pasado 6 de noviembre de 2024, esta vez con el 'Dibu' Martínez y Mings como protaginistas. Por aquel entonces, el encuentro entre Brujas y Aston Villa se encontraba en tablas, pero la falta de comunicación entre portero y defensa terminó derivando en la victoria por la mínima del conjunto belga.

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Tal como sucedió en el Barça-Atlético de la noche del martes, el 'Dibu' jugó el balón en corto para Mings, pero este no estaba pendiente de la acción y paró el esférico con las manos. En esta ocasión, el VAR intervino para señalar un penalti que Hans Vanaken convirtió en gol y terminó brindando la victoria al Brujas.