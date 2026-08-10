El precedente que abre una vía judicial a Julián Álvarez para salir del Atlético

Julián Álvarez se ha incorporado este lunes 10 de agosto a la pretemporada del Atlético de Madrid. El delantero argentino ha dejado atrás las vacaciones, ha pasado las pruebas médicas y se ha ejercitado en solitario para ir cogiendo tono físico con la temporada 2026/27 a la vuelta de la esquina. A pesar de que la 'araña' tenía la intención de reunirse hoy mismo con Simeone y/o Gil Marín para insistirles en su deseo de fichar por el FC Barcelona, el futbolista deberá esperar. Ni el entrenador ni el CEO del club colchonero han acudido a las instalaciones rojiblancas.

El diario 'AS', sin embargo, ha avanzado que la postura del Atlético de Madrid no se moverá ni un milímetro cuando se produzca el encuentro entre Julián y los dirigentes colchoneros. "Discúlpate y ponte a trabajar", le responderán al atacante, siempre según el diario citado, en el momento en el que el argentino les solicite que negocien un traspaso con el Barça. A día de hoy, la operación parece extremadamente compleja dada la inflexibilidad de la entidad madrileña.

En este contexto, Miguel Galan ha recordado un precedente que permitiría a Julián Álvarez abrir una vía judicial para abandonar el Metropolitano. Se trata del 'caso Zubiaurre': en 2005, Iban Zubiaurre 'compró' su carta de libertad a la Real Sociedad por medio millón de euros para firmar gratis con el Athletic Club. El club txuri-urdin, que entendía que la letra pequeña de su contrato le permitía prorrogar su contrato unilateralmente y elevar su cláusula a los 30 millones de euros, llevó el asunto a los tribunales. El Juzgado de lo Social nº 1 de San Sebastián consideró abusiva y desproporcionada una cláusula de 30 'kilos' y la rebajó a cinco. El Tribunal Supremo ratificó esta indemnización.

El proceso judicial duró hasta 2008 y que Zubiaurre estuvo más de un año sin poder jugar como consecuencia del mismo, pero Miguel Galan considera que este precedente "acredita que la jurisdicción social puede revisar judicialmente una cláusula extintiva si resulta desproporcionada y limita la libertad profesional". "Que cada cual extraiga sus conclusiones", ha sentenciado en 'X' el presidente de CENAFE y experto en derecho deportivo.

En la misma línea se ha posicionado, en la misma red social, el exdirectivo y excandidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa. "La cláusula de rescisión de Julián (por la desproporción entre la cuantía, su salario y su valor de mercado) es nula de pleno derecho por constituir fraude de ley. Cualquier juez social así lo declararía. Si Julián quisiera jugar esta partida, la ganaría por goleada", ha asegurado.

Sigue el 'ruido' alrededor del futuro de Julián. A pesar de que el futbolista no podría ser más transparente respecto a sus intenciones y de que el FC Barcelona está dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante para ficharlo, el Atlético sigue sin mostrarse dispuesto a dar su brazo a torcer. Se avecinan unos días muy 'movidos' y decisivos.